Soluções naturais custam até 62% menos na proteção de cidades costeira

Soluções baseadas na natureza, como a recuperação de restingas, dunas, manguezais e recifes de corais, ajudam a reduzir os impactos da erosão costeira, da elevação do nível do mar e das inundações.

A conclusão é do estudo Oceano sem Mistérios – Infraestrutura da natureza: análise econômica da proteção costeira no Brasil, realizado pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, com apoio do Programa Maré de Ciência da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e da Kralingen Consultoria.

O estudo compara, em valores monetários, os serviços prestados pela natureza na proteção costeira brasileira e a infraestrutura cinza tradicional. Foram analisados seis municípios com registros de erosão costeira ou inundações ao longo da costa brasileira: Salinópolis (PA), Natal (RN), Paulista (PE), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP) e Florianópolis (SC).

O lançamento da publicação ocorre nesta quarta-feira (11), durante a programação oficial da 31ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), em Antalya, na Turquia.

“O estudo demonstra que a proteção oferecida pela natureza tem grande valor econômico e precisa ser considerada nas decisões sobre o litoral”, afirmou, em nota, Janaína Bumbeer, gerente de projetos da Fundação Grupo Boticário.

A especialista acrescenta que, além de funcionarem como barreiras naturais contra eventos extremos, ecossistemas preservados fortalecem a biodiversidade, favorecem a pesca e o turismo e contribuem para o armazenamento de carbono.

Orlas protegidas x urbanização

Os resultados de análises em seis localidades do litoral do Brasil apontam que a recuperação de ecossistemas costeiros é economicamente mais vantajosa em áreas com maior disponibilidade de espaço.

Em simulação no trecho sul da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a implantação e a manutenção da restinga ao longo de 30 anos custaria o equivalente a 38% do investimento estimado para estruturas rígidas, como muretas e enrocamentos, técnica de engenharia que faz uso de grandes blocos de rocha ou concreto sobrepostos para conter a ação do mar.

Já em Santos (SP), na Ponta da Praia, onde a aplicação das soluções naturais exigiria a remoção de vias públicas e outras estruturas, o estudo estimou custos que chegariam a 58,6% dos valores para a manutenção da infraestrutura cinza, somados os gastos crescentes de reparo das muretas e o prejuízo privado dos imóveis expostos a ressacas.

“Quanto mais consolidada a ocupação urbana, maiores tendem a ser os custos de implementação e recuperação dos ambientes naturais”, explicou Ronaldo Christofoletti, professor do Instituto do Mar da Unifesp e um dos coordenadores do estudo. Ele também é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN).

Ainda assim, o estudo demonstra que as Soluções Baseadas na Natureza podem ser mais econômicas do que a engenharia tradicional mesmo em orlas mais urbanizadas, nas quais a implementação de soluções naturais exige cautela e intervenções mais complexas.

Na Praia da Armação, em Florianópolis, com menor espaço disponível, onde os pesquisadores simularam a necessidade de adquirir imóveis para viabilizar a recuperação dos ecossistemas costeiros, a infraestrutura natural representaria 87,1% do custo da alternativa de engenharia híbrida, predominantemente cinza - engorda, geotubos, molhe e enrocamento.

Perdas econômicas pela destruição

Proteger o litoral exige investimentos de longo prazo, alertou Christofoletti, mas muitas decisões ainda são tomadas com base em uma conta incompleta.

“Enquanto os custos das obras convencionais são facilmente identificados nos orçamentos, o valor da proteção oferecida pela natureza raramente é considerado”, ressaltou.

Em Natal, o estudo mostra que a perda do ambiente natural formado por praia e dunas na região de Ponta Negra gerou um custo de R$145 milhões em obras públicas de reconstrução e manutenção da estrutura rígida existente na orla entre 2011 a 2025.

Além disso, as perdas relacionadas ao turismo somam R$121 milhões, o que demonstra que os impactos da degradação costeira atingem também a economia local.

No município de Salinópolis (PA), a perda de manguezais gerou um custo estimado de R$76 milhões para a sociedade ao longo dos últimos 30 anos. O estudo indica que 72% das perdas econômicas associadas às inundações estão relacionadas a danos em residências. Em média, a falta da proteção natural representa um dano esperado de R$2,54 mil por residência a cada ano.

“Estudos indicam que 100 metros de manguezal podem reduzir a força das ondas em mais 60%. Portanto, esses ecossistemas prestam um serviço de proteção muito relevante para as comunidades costeiras”, alertou Janaína Bumbeer, da Fundação Grupo Boticário.

A especialista acrescenta que, muitas vezes, a importância da proteção aos ecossistemas só se torna evidente quando eles são perdidos e quando os benefícios que proporcionavam se transformam em prejuízos e despesas com obras de reconstrução.