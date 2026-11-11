Definidas as regras para o sorteio dos grupos da Copa feminina de 2027

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (11) como funcionará o sorteio que vai definir os oito grupos da Copa do Mundo de futebol feminina de 2027, sediada no Brasil.

O evento que vai organizar as 32 seleções - 29 delas já estarão classificadas no momento - acontece no dia 11 de dezembro, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM).

A seleção brasileira já sabia que seria uma das oito cabeças-de-chave e que, por ser a anfitriã, ocuparia a posição A1 na formação dos grupos, portanto, restando apenas saber quem seriam os adversários.

O Brasil inclusive já conhece os palcos e datas dos três primeiros jogos: Maracanã (em 24 de junho), Arena Itaquera (29 de junho) e Mané Garrincha (4 de julho).

A distribuição das seleções pelos quatro potes do sorteio se dará da seguinte forma:

Excetuando o Brasil, as sete melhores classificadas na última atualização do ranking da Fifa antes do evento ocuparão as vagas restantes no pote 1, destinado aos cabeças-de-chave;

As oito seguintes irão para o pote 2 e as oito subsequentes para o pote 3.

O pote 4 conterá as cinco seleções restantes já classificadas quando o sorteio for realizado, além de mais três seleções não definidas, que serão conhecidas após a repescagem do ano que vem, que acontecerá entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2027.

Como é praxe em sorteios deste tipo, após a alocação do Brasil no grupo A, os outros sete países do pote 1 serão sorteados pelos grupos B a H; depois acontecerá o mesmo com os países dos potes 2, 3 e, por fim, 4, obedecendo a ordem numérica.

Outro princípio respeitado pela Fifa preza por evitar que seleções filiadas à mesma confederação estejam em um mesmo grupo, com exceção da Europa, que terá 11 ou 12 representantes.

Também fica estabelecido que o primeiro colocado do ranking da entidade à época do sorteio estará do lado oposto ao segundo colocado, com a mesma situação acontecendo com o terceiro e quarto colocados, para impedir que estes países se enfrentem antes das semifinais caso vençam seus grupos.