O que a polícia sabe sobre as cartas-bomba enviadas para o Itaim Bibi

O suspeito de enviar cartas com ameaças de bomba a moradores de condomínios de luxo, que foi preso na semana passada pela Polícia Civil, escolheu o Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, como alvo dos crimes. Foram destinadas cerca de 70 cartas a endereços diferentes do bairro, divididos em seis condomínios. As correspondências exigiam R$ 1,7 milhão em bitcoin para evitar ataques com explosivos.

O bairro foi escolhido por concentrar, na visão do suspeito, famílias com maior potencial de realizar os pagamentos. "O objetivo das cartas era extorsão. Ele estava interessado no patrimônio e no dinheiro das vítimas", explicou o delegado da Divisão Antissequestro, Fábio Nelson Fernandes.

O caso foi divulgado inicialmente pelo programa Fantástico, da TV Globo, e confirmado pelo Estadão.

Entre os destinatários das cartas, de acordo com outras fontes ligadas à investigação, estão altos executivos do mercado financeiro e de bancos, empresários, além de proprietários de um shopping center. Depois de receber as cartas, as vítimas procuraram a polícia por meio de advogados.

O suspeito foi identificado pela polícia como Ítalo Francisco Mendes Barbiot, de 42 anos. Segundo os investigadores, ele confessou o envio das cartas. O Estadão não conseguiu contato com sua defesa.

Embora o suspeito afirme ter agido sozinho, a polícia investiga a participação de comparsas, como explica o delegado Fabio Nelson.

Nesse contexto, o momento da prisão foi especialmente tenso para a polícia porque havia o risco real de uso de explosivos ou de alguma armadilha para a polícia. "Ele fez cara de surpresa na hora da prisão. Ele não imaginava que seria preso."

Explosivo de alta potência

As primeiras correspondências foram enviadas no dia 2 de outubro a moradores de um mesmo condomínio de alto padrão. Nas semanas seguintes, dezenas de cartas semelhantes foram enviadas ao mesmo edifício e a outros endereços do bairro.

Todas descreviam um suposto plano de ataque com dois drones carregados de dinamite e C4. Para não completar a ação, o remetente fornecia endereços de e-mail e QR Codes para que as vítimas transferissem o valor exigido.

Dentro dos envelopes enviados às vítimas, havia pequenas amostras de um explosivo verdadeiro chamado nitropenta, explosivo de alta potência parecido com a nitroglicerina. As cartas ameaçavam usar drones para explodir os imóveis. "Uma das perguntas centrais é descobrir como e onde ele conseguiu os explosivos", revela o delegado Fábio Nelson.

Em depoimento, ele afirmou estar desempregado, atribuiu o crime ao desespero financeiro e se definiu como um "engenheiro social". Barbiot já tinha uma condenação por uso de dinheiro falso em 2019.

"A gente esperava encontrar um sujeito super inteligente, bem preparado, mas ele tem o perfil de um golpista, um charlatão. Achou que estava aplicando um golpe como um estelionato", disse o delegado.

O suspeito havia comprado selos suficientes para enviar pelo menos 130 cartas. Até agora, 72 foram apreendidas. De acordo com a polícia, nenhuma vítima chegou a pagar a extorsão.

Diferentes caminhos de investigação

A Divisão Antissequestro percorreu diferentes frentes de investigação para identificar o autor das ameaças:

- a primeira rastreou os endereços de e-mail, criados em um serviço criptografado da Suíça, e a carteira de bitcoin indicada nas correspondências. Com a ajuda de autoridades suíças, os investigadores descobriram que as contas haviam sido abertas a partir da rede wi-fi de um shopping na Avenida Paulista;

- outra linha de investigação se concentrou nos selos. Embora as cartas não tivessem os carimbos das agências, todas continham selos iguais. Os policiais descobriram que uma grande quantidade havia sido comprada de uma só vez em uma agência dos Correios na Vila Mariana, na zona sul. Imagens de segurança registraram a compra, em 25 de setembro;

- a identificação foi possível pelas imagens de câmeras de segurança do metrô. Ao passar pela catraca da Estação Ana Rosa do metrô, ele pagou a passagem por meio de um aplicativo no próprio celular. O registro permitiu à polícia identificar o passageiro como Barbiot.