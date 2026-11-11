COP31: BB capta 100 milhões de euros com 'BNDES da Alemanha' para projetos sustentáveis

O Banco do Brasil e banco de desenvolvimento alemão KfW vão estruturar uma operação de 100 milhões de euros para o refinanciamento de cadeias produtivas sustentáveis da bioeconomia. O anúncio foi feito em evento durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31),em Antália, na Turquia. O KfW é o equivalente alemão do BNDES.

O projeto promete apoiar pequenos produtores, agricultores familiares, comunidades tradicionais, povos indígenas, cooperativas e micro, pequenas e médias empresas. As áreas beneficiadas incluem cadeias ligadas a açaí, castanha-do-pará e babaçu; sistemas agroflorestais com cacau, café e cupuaçu; pesca sustentável e piscicultura tropical; cultivo de frutas e hortaliças tropicais; além de produtos madeireiros provenientes de plantações sustentáveis em áreas degradadas.

A carteira poderá reunir operações contratadas por meio de linhas como Pronaf Bioeconomia, Pronaf Agroecologia, Pronaf Mulher, RenovAgro. O objetivo é ampliar o volume de recursos disponíveis e fortalecer o crédito para produção sustentável, geração de renda e conservação.

"Quando o produtor encontra condições para investir em atividades sustentáveis e transformar a riqueza natural em renda, os benefícios vão além da operação de crédito: fortalecem a economia local, geram novas oportunidades e aproximam desenvolvimento e conservação. É essa conexão que buscamos ampliar com a parceria", disse o vice-presidente de Governo e Sustentabilidade do BB, José Ricardo Sasseron.

No ano passado, durante a COP30, em Belém, o BB já havia anunciado uma captação de 50 milhões de euros e doação de 4,5 milhões de euros do Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha (BMZ), destinada a contragarantia e assistência técnica. O Kfw será a instituição financiadora e responsável pelo monitoramento do projeto.

*O repórter viajou a convite da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)