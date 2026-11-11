Petição questiona concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga a Campopiano

Após a Câmara do Rio aprovar, nesta terça-feira (10), a entrega da Medalha Chiquinha Gonzaga para a deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL), um abaixo-assinado começou a circular nas redes sociais. Até o momento da publicação deste texto, o documento conta com mais de oito mil assinaturas.
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Como justificativa, a criadora do abaixo-assinado afirmou que a condecoração é “mais do que uma honraria; é um símbolo de luta, resistência e conquista que carrega a história de uma das maiores figuras do feminismo e da música no Brasil, Chiquinha Gonzaga”.
Para ela, a homenagem deve ser atribuída “àqueles que realmente a honram, pessoas que demonstram compromisso com o avanço dos direitos das mulheres e promovem a igualdade de gênero”.
No pedido, a criadora pediu para a Câmara do Rio reavaliar a decisão para “proteger a integridade deste símbolo de luta feminista e assegurar que a memória de Chiquinha Gonzaga seja realmente respeitada e celebrada por aqueles que compartilham de seu verdadeiro espírito de transformação social”.
Deputada estadual mais votada de São Paulo, Eduarda Campopiano se define como “a maior inimiga das feministas” e é conhecida por opiniões polêmicas sobre os direitos das mulheres.
Além dela, a Câmara do Rio aprovou a Medalha Pedro Ernesto para o deputado federal mais votado de São Paulo, Lucas Pavanato (PL), na mesma sessão. Ambos os projetos são de autoria dos vereadores Fernando Armelau (PL), Marcos Dias (PL), Alana Passos (PL) e Leniel Borel (PP).
As propostas receberam votos contra de Rick Azevedo (PSOL), Joyce Trindade (PSD) e William Siri (PSOL). Pedro Duarte (PSD) se absteve.
A Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga é uma das honrarias concedidas pela Câmara Municipal do Rio. A condecoração leva o nome da compositora e maestrina carioca considerada uma das pioneiras da música popular brasileira e símbolo da luta feminina. Autora da marcha carnavalesca "Ó Abre Alas", ela também teve participação ativa nas campanhas abolicionista e republicana.
Criada em 1999, a medalha tem como objetivo reconhecer mulheres que tenham se destacado em defesa de causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional.A homenagem costuma ser destinada a mulheres de diferentes áreas de atuação, como política, jornalismo, cultura, educação, saúde, serviço público e defesa dos direitos humanos.
Entre os nomes que já receberam a condecoração estão a cantora Elza Soares, a cantora Maria Bethânia, a cantora e baluarte da Portela Tia Surica, a escritora Conceição Evaristo, a atriz e humorista Nany People e a pesquisadora Margareth Dalcolmo.
Como justificativa, a criadora do abaixo-assinado afirmou que a condecoração é “mais do que uma honraria; é um símbolo de luta, resistência e conquista que carrega a história de uma das maiores figuras do feminismo e da música no Brasil, Chiquinha Gonzaga”.
Para ela, a homenagem deve ser atribuída “àqueles que realmente a honram, pessoas que demonstram compromisso com o avanço dos direitos das mulheres e promovem a igualdade de gênero”.
No pedido, a criadora pediu para a Câmara do Rio reavaliar a decisão para “proteger a integridade deste símbolo de luta feminista e assegurar que a memória de Chiquinha Gonzaga seja realmente respeitada e celebrada por aqueles que compartilham de seu verdadeiro espírito de transformação social”.
Deputada estadual mais votada de São Paulo, Eduarda Campopiano se define como “a maior inimiga das feministas” e é conhecida por opiniões polêmicas sobre os direitos das mulheres.
Além dela, a Câmara do Rio aprovou a Medalha Pedro Ernesto para o deputado federal mais votado de São Paulo, Lucas Pavanato (PL), na mesma sessão. Ambos os projetos são de autoria dos vereadores Fernando Armelau (PL), Marcos Dias (PL), Alana Passos (PL) e Leniel Borel (PP).
As propostas receberam votos contra de Rick Azevedo (PSOL), Joyce Trindade (PSD) e William Siri (PSOL). Pedro Duarte (PSD) se absteve.
A Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga é uma das honrarias concedidas pela Câmara Municipal do Rio. A condecoração leva o nome da compositora e maestrina carioca considerada uma das pioneiras da música popular brasileira e símbolo da luta feminina. Autora da marcha carnavalesca "Ó Abre Alas", ela também teve participação ativa nas campanhas abolicionista e republicana.
Criada em 1999, a medalha tem como objetivo reconhecer mulheres que tenham se destacado em defesa de causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional.A homenagem costuma ser destinada a mulheres de diferentes áreas de atuação, como política, jornalismo, cultura, educação, saúde, serviço público e defesa dos direitos humanos.
Entre os nomes que já receberam a condecoração estão a cantora Elza Soares, a cantora Maria Bethânia, a cantora e baluarte da Portela Tia Surica, a escritora Conceição Evaristo, a atriz e humorista Nany People e a pesquisadora Margareth Dalcolmo.