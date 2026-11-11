Influenciadora Vivi Motta é velada no Caju

O corpo da influenciadora digital Victória Motta e Motta Zammit , conhecida como Vivi Motta, está sendo velado na tarde desta quarta-feira (11), no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio. A jovem morreu na última segunda-feira (9), aos 23 anos. A causa da morte não foi divulgada.

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A cerimônia de despedida acontece das 15h10 às 18h. Parentes e amigos estiveram no local dando o último adeus a jovem, que era conhecida pela produção de conteúdos sobre moda, beleza e estilo de vida nas redes sociais e reunia mais de 30 mil seguidores no TikTok.

Filha da joalheira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit, a jovem morava em São Conrado, na Zona Sul, e também cursava Direito. Em entrevistas e publicações, costumava falar sobre a relação entre a formação acadêmica e o trabalho como criadora de conteúdo.



Em entrevista recente ao perfil The Code Rio, no Instagram, Vivi explicou como conciliava as duas atividades e destacou a liberdade criativa que encontrava na moda e na produção para as redes.



“É na moda e na criação de conteúdo que eu consigo explorar meu lado mais criativo, testar ideias, contar histórias e transformar referências em algo meu. No fim, acho que um lado organiza a minha forma de pensar e o outro me dá liberdade para criar”, afirmou.



A morte da influenciadora repercutiu entre seguidores e personalidades. A socialite Narcisa Tamborindeguy lamentou a perda e desejou força aos familiares. A apresentadora Marcia Goldschmidt também publicou uma mensagem de carinho, enquanto a atriz Giovanna Chaves comentou: “Que triste”. Após a notícia da morte, o perfil de Vivi no TikTok passou a ficar privado, enquanto sua conta no Instagram foi desativada.

O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon) e encaminhado à 15ª DP (Gávea), responsável pelo andamento das investigações.

Em setembro, a influenciadora Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida como Duda Alves, faleceu aos 22 anos. Ela acumulava mais de 745 mil seguidores em seu perfil no TikTok. A última publicação aconteceu cinco dias antes do falecimento. Na ocasião, a jovem relatou aos seguidores os detalhes da recuperação após passar por uma cirurgia de redução de mamas e a colocação de próteses de silicone.

