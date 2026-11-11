Operação policial deixa moradores da Maré em clima de tensão
Caminhões foram usados como barricadas e provocaram interdições intermitentes na Avenida Brasil e na Linha Vermelha
Por
Thalita Queiroz
Trânsito ficou parado na altura do Complexo da Maré, após fechamento da Avenida Brasil por manifestantes na região
Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Carreta foi atravessada na Avenida Brasil, sentindo Zona Oeste, na altura da estação BRT Rubens Vaz por manifestação
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Segundo o Rio Ônibus, 42 linhas que passam pela Av. Brasil, na altura de Manguinhos, ficaram com a operação prejudicada devido ao fechamento da via.
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Caminhão da Comlurb fechou a pista lateral da Avenida Brasil, na altura da Rua Teixeira Ribeiro, na Nova Holanda
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Caminhões usados como barricadas provocaram interdições intermitentes na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré
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Caminhão da Comlurb fechou a pista lateral da Avenida Brasil, na altura da Rua Teixeira Ribeiro, na Nova Holanda
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Trânsito na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré, ficou congestionado durante operação policial nesta quarta-feira (11)
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Equipes da Prefeitura do Rio atuaram no reboque dos veículos e auxiliaram o trânsito na Avenida Brasil, nesta quarta-feira (11)
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Objetos foram incendiados para fechar a Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré, na Zona Norte
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Caçambas de lixo foram usadas como barricadas na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré, nesta quarta-feira (11)
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Caçambas de lixo foram usadas como barricadas por criminosos na Avenida Brasil
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Clima foi de tensão no Complexo da Maré em meio à operação da Polícia Militar, nesta quarta-feira (11)
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