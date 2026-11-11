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Operação policial deixa moradores da Maré em clima de tensão

Caminhões foram usados como barricadas e provocaram interdições intermitentes na Avenida Brasil e na Linha Vermelha

Caçambas de lixo foram usadas como barricadas na Avenida Brasil
Caçambas de lixo foram usadas como barricadas na Avenida Brasil -

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Tr&acirc;nsito ficou parado na altura do Complexo da Mar&eacute;, ap&oacute;s fechamento da Avenida Brasil por manifestantes na regi&atilde;o
Trânsito ficou parado na altura do Complexo da Maré, após fechamento da Avenida Brasil por manifestantes na região Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Carreta foi atravessada na Avenida Brasil, sentindo Zona Oeste, na altura da esta&ccedil;&atilde;o BRT Rubens Vaz por manifesta&ccedil;&atilde;o
Carreta foi atravessada na Avenida Brasil, sentindo Zona Oeste, na altura da estação BRT Rubens Vaz por manifestação Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Segundo o Rio &Ocirc;nibus, 42 linhas que passam pela Av. Brasil, na altura de Manguinhos, ficaram com a opera&ccedil;&atilde;o prejudicada devido ao fechamento da via.
Segundo o Rio Ônibus, 42 linhas que passam pela Av. Brasil, na altura de Manguinhos, ficaram com a operação prejudicada devido ao fechamento da via. Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Caminh&atilde;o da Comlurb fechou a pista lateral da Avenida Brasil, na altura da Rua Teixeira Ribeiro, na Nova Holanda
Caminhão da Comlurb fechou a pista lateral da Avenida Brasil, na altura da Rua Teixeira Ribeiro, na Nova Holanda Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Caminh&otilde;es usados como barricadas provocaram interdi&ccedil;&otilde;es intermitentes na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Mar&eacute;
Caminhões usados como barricadas provocaram interdições intermitentes na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Caminh&atilde;o da Comlurb fechou a pista lateral da Avenida Brasil, na altura da Rua Teixeira Ribeiro, na Nova Holanda
Caminhão da Comlurb fechou a pista lateral da Avenida Brasil, na altura da Rua Teixeira Ribeiro, na Nova Holanda Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Tr&acirc;nsito na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Mar&eacute;, ficou congestionado durante opera&ccedil;&atilde;o policial nesta quarta-feira (11)
Trânsito na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré, ficou congestionado durante operação policial nesta quarta-feira (11) Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Equipes da Prefeitura do Rio atuaram no reboque dos ve&iacute;culos e auxiliaram o tr&acirc;nsito na Avenida Brasil, nesta quarta-feira (11)
Equipes da Prefeitura do Rio atuaram no reboque dos veículos e auxiliaram o trânsito na Avenida Brasil, nesta quarta-feira (11) Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Objetos foram incendiados para fechar a Avenida Brasil, na altura do Complexo da Mar&eacute;, na Zona Norte
Objetos foram incendiados para fechar a Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré, na Zona Norte Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Ca&ccedil;ambas de lixo foram usadas como barricadas na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Mar&eacute;, nesta quarta-feira (11)
Caçambas de lixo foram usadas como barricadas na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré, nesta quarta-feira (11) Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Ca&ccedil;ambas de lixo foram usadas como barricadas por criminosos na Avenida Brasil
Caçambas de lixo foram usadas como barricadas por criminosos na Avenida Brasil Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Clima foi de tens&atilde;o no Complexo da Mar&eacute; em meio &agrave; opera&ccedil;&atilde;o da Pol&iacute;cia Militar, nesta quarta-feira (11)
Clima foi de tensão no Complexo da Maré em meio à operação da Polícia Militar, nesta quarta-feira (11) Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
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