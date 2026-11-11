'Quem Ama Cuida': Ademir ameaça prender André e faz exigência a Dora; veja resumo de hoje

Ademir vai colocar Dora diante de uma escolha em Quem Ama Cuida. No capítulo desta quarta-feira, 11, ele afirma que pretende colocar André na cadeia caso ela não se afaste do sobrinho dele. A ameaça surge em meio a novos desdobramentos envolvendo a atuação de André no escritório do tio.

Antes disso, Luan entrega a Ademir os casos em que André trabalhou durante o período em que esteve no escritório. Enquanto isso, André comunica a Pedro e Cléber que o juiz solicitará o bloqueio dos bens de Arthur.

A relação entre Elenice e Tom também será marcada por novos conflitos. Ela conversa com Pedro e Adriana e revela que sente vergonha de ter amado o personagem.

A situação chama a atenção de Dafne, que cogita acionar a polícia ao flagrar Tom pressionando Elenice.

Preocupada com a proximidade entre o neto e Mau Mau, Diná pretende mandar Fernando de volta para o interior caso ele não se afaste do rapaz.

A personagem também passará mal ao encontrar uma conhecida. Já Dora ficará decepcionada ao descobrir que Fábia está com Ademir.