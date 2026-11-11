Papa pede unidade em encerramento de visita à Argentina após missas com presença recorde

O papa Leão XIV encerrou nesta quarta-feira, 11, uma visita emocionante e politicamente relevante à Argentina com um apelo à unidade e à reconciliação, oferecendo uma mensagem final de esperança à pátria polarizada de seu antecessor.

Leão XIV passou sua última manhã na Argentina com uma visita a detentos de uma prisão onde a junta militar de 1976-1983 manteve presos políticos e acobertou um massacre, antes de celebrar a missa no santuário nacional, a Basílica de Nossa Senhora de Luján. O Vaticano estimou que cerca de 2 milhões de pessoas compareceram à missa, a mais recente das multidões recordes que receberam o pontífice na primeira visita papal à Argentina em quase quatro décadas.

Após três dias de discreta resistência à agenda de austeridade do presidente Javier Milei - defendendo a dignidade das pessoas com deficiência, os direitos dos trabalhadores e os ensinamentos da Igreja sobre justiça social - o papa usou suas palavras finais em defesa da paz.

"Somos igualmente chamados a receber a graça de Deus e a passar por processos de perdão e reconciliação que renovam a paz, a esperança e a caridade dentro de nós", disse Leão aos peregrinos na liturgia de Luján.

O papa encerrou sua homilia ecoando as palavras do apóstolo Pedro a um homem com deficiência congênita, reformulando o milagre bíblico como um chamado a uma nação sofrida: "Argentina, levante-se e ande!"

Vestindo paramentos nas cores azul e branca da bandeira argentina, o pontífice rezou para a Virgem de Luján pedindo ajuda aos argentinos para "construir pontes de caridade e redes de solidariedade" e para "inspirar neles o desejo de seguir caminhos de reconciliação, comunhão e missão".

Embora o apelo tenha sido um final inspirador, o ponto alto emocional da viagem pela América do Sul deve ocorre no Peru, seu país adotivo .

Uma grande festa nacional aguarda o papa. Nascido em Chicago, Leão XIV passou mais de duas décadas como padre missionário e bispo no Peru e possui dupla cidadania, americana e peruana. Ele é conhecido pelos peruanos como Padre Robert e é muito querido por seu trabalho com comunidades carentes, especialmente em momentos de crise.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast