Projetos de servidores públicos disputam sete prêmios de R$ 12 mil

Agora, as melhores práticas serão avaliadas tanto por um grupo de especialistas como por votação popular.
Os vencedores em cada uma das sete categorias receberão R$ 12 mil e serão anunciados no dia 9 de dezembro, em uma cerimônia em Brasília (DF). O prêmio está na oitava edição e é promovido pelo instituto República.org.
As sete categorias dos projetos são: desenvolvimento social, educação, gestão de pessoas, gestão e transformação digital, meio ambiente e emergência climática, saúde e segurança pública.
O projeto mais votado pelo público durante a votação popular será anunciado na mesma cerimônia e receberá um certificado adicional como “Prêmio Especial do Público”. Nesse caso, não há premiação em dinheiro. Os projetos estão disponíveis para votação.
Categoria 1 - Desenvolvimento social
- Programa Pequenos Cariocas: Secretaria Municipal da Casa Civil, Rio de Janeiro (RJ)
- Cidadania em movimento - Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), Bahia
Categoria 2 - Educação
- Semear para transformar - CIME Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira, Manaus (AM)
- ANDAR - MultiRio, Rio de Janeiro (RJ)
Categoria 3 - Meio Ambiente e Emergência Climática
- Programa Sukatech - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás
- COP das Crianças em Benevides - Secretaria Municipal de Educação de Benevides (PA)
Categoria 4 - Saúde
- De mãos dadas com Antônio Pereira - Universidade Federal de Ouro Preto (MG)
- Violet Wound - Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (BA)
Categoria 5 - Segurança Pública
- Proteja Minas - Programa de Prevenção à Violência Contra Mulheres e Meninas - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais
- Integrajus Mulher - Tribunal de Justiça e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul
Categoria 6 - Gestão de Pessoas
- Retribuir Futuro - Secretária do Planejamento do Piauí, Teresina (PI)
- Pesquisa Vozes do Serviço Público - Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), DF
Categoria 7 - Gestão e Transformação Digital
- Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Secretaria de Estado da Cidadania
- Join.In - Prefeitura de Joinville (SC)