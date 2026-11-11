Pfizer lucra com linha de até US$ 1,5 bi da Blackstone para apoiar remédio para obesidade

A gigante Pfizer engordou seu cofre para financiar o desenvolvimento da berobenatida, um novo medicamento experimental da classe dos agonistas do receptor de GLP-1 de ação ultralonga.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 11, a farmacêutica americana e a Blackstone Life Sciences anunciaram um acordo estratégico segundo o qual fundos administrados pela Blackstone financiarão até US$ 1,5 bilhão em custos de desenvolvimento até 2028 para a berobenatida.

A berobenatida é um peptídeo agonista do receptor GLP-1 em investigação, potencialmente o primeiro da sua classe, administrado mensalmente e em estudo para o controle crônico do peso e condições relacionadas à obesidade. Os peptídeos agonistas são moléculas formadas por pequenas cadeias de aminoácidos que imitam a ação de hormônios naturais do organismo para regular o metabolismo, a insulina e o apetite.

Em troca do financiamento, a Blackstone terá direito a receber pagamentos com base em marcos alcançados, sujeitos à aprovação regulatória nos EUA da administração mensal de berobenatida injetável.

Quaisquer pagamentos referentes a marcos alcançados, se houver, serão pagos à Blackstone ao longo de um período de vários anos, segundo o comunicado. "De acordo com o acordo, a Blackstone não adquire quaisquer direitos ou participação societária sobre a berobenatida, e a Pfizer mantém o controle operacional e a tomada de decisões completos em relação ao programa da berobenatida", informou o diretor global da Blackstone Life Sciences, Nicholas Galakatos.

Segundo a Afyaendocrinopapers, a grande inovação é a possibilidade de administração mensal (a cada 4 semanas) do medicamento.