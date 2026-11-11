Viva Maria recebe a Homenagem do Ano do Prêmio Engenho de Comunicação

O programa Viva Maria, da Rádio Nacional, recebeu a Homenagem do Ano na 22ª edição do Prêmio Engenho de Comunicação. A premiação reconheceu o pioneirismo da atração, apresentada pela jornalista Mara Régia, na escuta e no acolhimento das mulheres ao longo de seus 45 anos de história.

A homenagem destacou a contribuição do programa para ampliar a presença das vozes femininas na comunicação brasileira e levar informações sobre saúde, combate à violência e igualdade de gênero a diferentes regiões do país.

Na apresentação da premiação, o Viva Maria foi reconhecido por criar um canal pioneiro de escuta e acolhimento das mulheres e por contribuir para a mobilização em torno de direitos que foram incorporados à Constituição Federal de 1988.

O reconhecimento também ressaltou a trajetória de Mara Régia à frente do programa Natureza Viva, que fortaleceu sua relação com a região amazônica. Por meio das ondas curtas do rádio, a jornalista levou informação a ribeirinhos, seringueiros, extrativistas e povos indígenas, abordando temas relacionados à preservação ambiental e aos direitos dessas populações.

A atuação da jornalista também foi lembrada por reconhecimentos como a indicação coletiva ao Prêmio Nobel da Paz, em 2005, e a Ordem do Mérito Cultural.

Ao receber a homenagem, Mara Régia agradeceu às mulheres que acompanham o Viva Maria, aos ouvintes da região amazônica e às companheiras que contribuíram para sua trajetória de defesa dos direitos das mulheres.