Dólar cai 0,42% e fecha a R$ 5,56 com foco em pacote fiscal

O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (11), e a bolsa brasileira avançou, em uma sessão marcada pela repercussão do pacote de ajuste fiscal do governo e pelo desempenho positivo dos mercados internacionais.

A moeda estadunidense recuou cerca de 0,4%, para R$ 5,56, enquanto o Ibovespa subiu na mesma proporção, aos 172 mil pontos. No exterior, o petróleo também avançou, com as tensões entre Estados Unidos e Irã no radar dos investidores.

Números do dia

Dólar comercial: R$ 5,5628 (-0,42%);

Ibovespa: 172.060,44 pontos (+0,42%)

Volume negociado na Bolsa: R$ 28,5 bilhões

Dólar global (DXY): 102,890 pontos (+0,67%)

Petróleo tipo Brent: US$ 92,76 (+1,39%)

Petróleo tipo WTI: US$ 86,53 (+0,57%).

Câmbio

O dólar encerrou o pregão em baixa de 0,42%, cotado a R$ 5,5628. O movimento foi influenciado por uma correção após a forte valorização da moeda brasileira registrada na véspera e pela repercussão das medidas fiscais anunciadas pelo governo.

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que o pacote apresentado ao Congresso poderá gerar impacto fiscal de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões em 2027. Entre as propostas está a possibilidade de bloqueios adicionais no Orçamento, limitando o crescimento real das despesas a 2%, abaixo do teto de 2,5% previsto no arcabouço fiscal.

A valorização do petróleo no mercado internacional também contribuiu para o desempenho do real. No exterior, entretanto, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar diante de uma cesta de seis moedas, avançou 0,67%, aos 102,890 pontos.

Ibovespa avança

O Ibovespa fechou em alta de 0,42%, aos 172.060,44 pontos, acompanhando o desempenho positivo das bolsas de Nova York e repercutindo as notícias sobre o pacote fiscal brasileiro.

Durante o pregão, o principal índice da Bolsa brasileira oscilou entre a mínima de 171.335,20 pontos e a máxima de 172.986,66 pontos. O volume financeiro negociado somou R$ 28,5 bilhões.

Entre os destaques corporativos, as ações de varejistas Luiza voltaram a registrar forte valorização. Na direção oposta, os papéis da Petrobras, com maior peso no Ibovespa, limitaram os ganhos do índice após a companhia divulgar resultados do terceiro trimestre abaixo das estimativas de analistas, apesar do crescimento de 21,5% nos ganhos.

As ações preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) da Petrobras caíram 3,11%. Os papéis ordinários (com voto em assembleia de acionistas) recuaram 2,08%.

Petróleo sobe

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta, impulsionados pelo aumento das tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos e Irã.

Referência para as negociações internacionais, o barril do tipo Brent para janeiro avançou 1,39%, e encerrou a sessão cotado a US$ 92,76.

O petróleo tipo WTI, referência nos Estados Unidos, para dezembro subiu 0,57%, para US$ 86,53 por barril.

A alta ganhou força após autoridades iranianas afirmarem que o país não entregará seu urânio enriquecido aos Estados Unidos, uma das exigências de Washington para encerrar o conflito. Teerã também ameaçou atingir bases militares americanas na Europa caso sejam utilizadas em operações contra o Irã.

* com informações da Reuters