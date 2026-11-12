Ações afetaram o trânsito

O Centro de Operações e Resiliência (COR) informou que, durante o tumulto na comunidade da Gardênia Azul, houve problemas no trânsito nas estradas do Gabinal, de Jacarepaguá e do Engenho D'água.

Policiais militares atuaram na desobstrução das vias para restabelecer o fluxo de veículos e garantir o direito de ir e vir. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET- Rio) e da Guarda Municipal também foram acionadas.

Impactos nos ônibus

O Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus) informou que 10 linhas sofreram desvios na região da Gardênia Azul, para a segurança de rodoviários e passageiros.

Além dos ônibus municipais, também houve impacto nos intermunicipais. A Transportes Flores disse que os coletivos 410T (Barra da Tijuca x São João de Meriti) não passaram pelo ponto da Gardênia Azul, por "questão de segurança".