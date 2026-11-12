Combate ao CV na Maré

A Polícia Militar realizou ontem uma operação no Complexo da Maré. A ação teve o objetivo de combater o tráfico de drogas e os roubos de cargas e veículos praticados por criminosos do Comando Vermelho. Uma pistola, um fuzil e drogas foram apreendidos.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE) atuaram nas comunidades do Parque União e da Nova Holanda.

A operação contou ainda com o apoio de policiais militares do 22º BPM (Maré) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que reforçaram o perímetro de segurança no entorno das comunidades.

No fim da tarde, segundo a PM, pessoas ligadas ao tráfico de drogas tomaram as chaves de dois caminhões que trafegavam pela Av. Brasil, na altura da estação BRT Rubens Vaz. O grupo também usou um caminhão da Comlurb para fechar a Rua Teixeira Ribeiro, na Nova Holanda.