GIFE lança documento na COP31 para inserir clima nas agendas do investimento social privado

O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) lança nesta quinta-feira, 12, durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), na Turquia, documento estratégico para integrar as agendas da filantropia às questões de clima e meio ambiente. O objetivo é incentivar o setor a ampliar o financiamento filantrópico em ações de mitigação e adaptação climática. O GIFE representa 170 instituições do investimento social privado (ISP), que investem R$ 5,8 bilhões por ano em iniciativas de interesse público.

A publicação 'ISP e mudanças climáticas - caminhos para uma atuação integrada' reúne oito macrodiretrizes para ampliar o engajamento das instituições na agenda climática, de forma transversal a áreas como bioeconomia, inclusão produtiva, educação, saúde, gênero e raça, infâncias e juventudes, cultura e populações tradicionais. O texto defende que a crise climática exige que o ISP incorpore essa perspectiva de modo mais estruturado em suas estratégias e práticas.

O documento busca apoiar organizações e lideranças territoriais, ampliar parcerias, testar soluções e mobilizar recursos de forma mais integrada ao clima, além de fortalecer iniciativas já em andamento. Uma prioridade do GIFE é destravar e expandir o "financiamento climático".

Segundo o Censo GIFE 2024-2025, dos R$ 5,8 bilhões mobilizados no País, cerca de R$ 400 milhões foram investidos em clima por instituições associadas. "A filantropia constrói pontes entre as agendas ambiental, social e econômica e tem um expressivo potencial de crescimento no País", afirma o secretário-geral do GIFE, Cassio França. "Os quase R$ 400 milhões direcionados à questão do clima, considerando-se apenas o ano de 2024, demonstram a disposição do campo em avançar no financiamento climático e reafirmar seu papel estratégico neste processo emergencial de adaptação e regeneração ambiental, transição para uma economia justa e redução das desigualdades em nosso País", acrescenta.

O Brasil é o primeiro país do Sul Global a ter um Compromisso firmado por organizações filantrópicas para direcionar recursos privados a ações de interesse público em clima e meio ambiente. Segundo França, ao assinarem o Compromisso Brasileiro, as signatárias se comprometem a repensar a forma de operar, da gestão às decisões de investimento e às estratégias de financiamento.

No próximo dia 18, também durante a COP 31, o GIFE lançará o Guia de Implementação do Compromisso Brasileiro da Filantropia sobre Mudanças Climáticas, cujo número de adesões chega a 48. A meta é alcançar 50 assinaturas até o final deste ano.

Para esta 31ª edição da COP, o GIFE leva seis instituições associadas: Fundação Grupo Boticário, Fundação Grupo Volkswagen, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundo Elas +, Instituto Orizon Social e SITAWI Finanças do Bem.