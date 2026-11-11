Avó é presa por suspeita de matar neta de 4 anos a facada no RJ

Uma idosa de 63 anos foi presa nesta quarta-feira, 11, suspeita de esfaquear e matar a própria neta, de 4 anos, no Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga o caso.
Segundo o registro policial, o crime ocorreu no período da manhã, na casa da família.
Severina Maria da Silva Moura teria tentado esganar a neta, Manuella Moura Costa, e, em seguida, a esfaqueado no pescoço.
Ainda de acordo com a polícia, a idosa tinha ciúmes da atenção dedicada pela filha à neta. Severina não aceitava que a mãe da criança tivesse mais cuidado com a filha do que com ela.
A criança foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré, na Vila do João, mas morreu no local.
A arma utilizada no crime foi apreendida e passará por perícia.
Segundo a corporação, a idosa foi conduzida à 21ª Delegacia Policial (Bonsucesso), onde foi autuada em flagrante por homicídio.