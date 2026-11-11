Quase no fim do ano, associação vê risco de atraso em compra de livros didáticos para 2027

A associação que representa as editoras de livros didáticos do País vê risco de as obras para as crianças do 1º ao 5º ano da educação fundamental não serem compradas a tempo de chegarem nas escolas em 2027. Segundo o presidente da Abrelivros, Angelo Xavier, os contratos para a aquisição dos livros ainda não foram assinados e o Ministério da Educação (MEC) teria informado às empresas que só iria comprar parte do que previa o edital por falta de recursos.

Procurado, o MEC nega e diz que "todos os livros serão entregues às escolas públicas para o próximo ano letivo".

O governo federal compra obras didáticas de forma unificada para escolas municipais e estaduais de todas as cidades brasileiras por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que existe há décadas e é elogiado pela qualidade.

Neste ano, os editais eram direcionados para obras que serão usadas por 10 milhões de alunos do fundamental 1 e contemplam 96,5 milhões de exemplares. Cerca de 50 milhões são das disciplinas de Português, Matemática, Ciências, História, Geografia. O restante seria para livros de Inglês, Espanhol, educação digital, produção de texto e obras regionais de História e Geografia (que falam de questões de cada região brasileira).

Segundo Xavier, é esse segundo grupo que o MEC não teria condições de comprar por restrições orçamentárias. A estimativa é de que o programa todo custaria cerca de R$ 1,5 bilhão. Foi empenhado até agora R$ 1,2 bilhão para o PNLD, o que significa que o governo reservou essa parte do orçamento para a despesa, mas esse valor não inclui os livros do programa deste ano.

"As preocupações começam a crescer muito, estamos em meados de novembro e não temos contrato e nem previsão se todos os livros serão comprados", afirma. "É vital que esse contrato seja assinado até a próxima semana para que não haja atraso para chegar às escolas ano que vem."

O MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) disseram, em nota, que "asseguram que não haverá prejuízo aos estudantes" e que a "contratação dos materiais previstos no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 2027 está em fase de negociação".

No processo do PNLD, as editoras precisam submeter seus livros a uma equipe de especialistas, que pode aprovar ou não as obras, conforme exigências dos editais. Depois disso, um catálogo com os livros aprovados é enviado para redes de ensino para que as escolas escolham quais preferem usar de cada disciplina.

Segundo Xavier, todo esse processo já ocorreu e muitas editoras já passaram a produzir as obras, mesmo sem os contratos de compra assinados. "Como são volumes grandes, se não começar a produzir pode depois não dar conta de imprimir, então é preciso se antecipar", explica.

Os livros de Inglês, Espanhol, educação digital, produção de texto e regionais de História e Geografia não eram obrigatórios para as escolas, mas quase 100% delas optaram por receber. "O material didático é muito mais relevante para esses alunos, de 6 a 10 anos, não dá pra trabalhar com crianças só com outros recursos como é possível com adolescentes", completa Xavier.

O MEC é o maior comprador de livros didáticos do País e atrasos no PNLD também implicam em consequências financeiras para editoras, que comercializam as obras, e autores, que recebem pelos direitos autorais.

Em 2025, houve um problema semelhante, quando o MEC, por falta de recursos, resolveu escalonar as compras e adquirir inicialmente só os livros didáticos de Português e Matemática para o ensino fundamental.