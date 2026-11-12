Versão estendida de 'Vingadores: Ultimato' chega nesta sexta, 13, ao Disney+

A contagem regressiva da Marvel para o lançamento de Vingadores: Doutor Destino segue a todo vapor. Após conectar a série VisionQuest ao novo longa através de uma cena pós-créditos, o estúdio confirmou a chegada de Vingadores: Ultimato - Encore, versão estendida do filme de 2019, ao Disney+ para esta sexta-feira, 13.

Apesar de somarem apenas quatro minutos a mais à minutagem da versão original, as novas cenas Encore se conectam diretamente a Vingadores: Doutor Destino, incluindo participações do vilão titular, vivido pelo ex-Homem de Ferro Robert Downey Jr.

As novas cenas de 'Vingadores: Ultimato - Encore'

Ao todo, quatro novas curtas sequências foram adicionadas pelos Irmãos Russo, que também dirigiram Vingadores: Ultimato. A primeira vem ao final do filme, quando Steve Rogers/Capitão América (Chris Evans) retorna ao passado para viver ao lado de Peggy Carter (Hayley Atwell).

Assim como no longa original, o casal dança em sua sala de estar, mas, agora, é interrompido por Loki (Tom Hiddleston), que assumiu o comando das linhas temporais do multiverso na segunda temporada de Loki. O Deus da Trapaça aparece à porta de Peggy, prometendo salvar ela e Steve de uma catástrofe iminente.

A segunda adição é protagonizada por Bruce Banner (Mark Ruffalo), internado em um hospital psiquiátrico ao fim de Homem-Aranha: Um Novo Dia. Em sua cela, o cientista é visitado pelo Doutor Destino que, fora de enquadramento, afirma que veio "recrutar" o Hulk para seus planos.

A cena seguinte é uma homenagem a Homem de Ferro, primeiro filme do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), e mostra Destino, novamente fora de cena, forjando sua emblemática máscara, da mesma forma que Tony Stark, também vivido por Downey, trabalhou em sua armadura durante seu cárcere.

Por fim, Encore faz nova conexão a Loki, levando o espectador à sede da Autoridade de Variância Temporal (AVT), onde Mobius (Owen Wilson), O.B. (Ke Huy Quan) e Casey (Eugene Cordero) observam uma incursão, como são chamados os choques entre realidades. Na sequência, os agentes percebem que o universo da extinta franquia dos X-Men produzida pela Fox nos anos 2000 e 2010 está em rota de colisão com outra Terra, com O.B. encerrando a versão estendida com um alerta: "o multiverso está em colapso".

Vingadores: Doutor Destino chega aos cinemas brasileiros em 17 de dezembro. Sua sequência, Vingadores: Guerras Secretas, mostrará o tal colapso no multiverso e tem estreia marcada para dezembro de 2027.