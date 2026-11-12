COP31: Lula e premiê da Noruega discutem combate ao desmatamento e TFFF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, na quarta-feira, 11, durante a 31ª Cúpula do Clima da ONU (COP-31), em Antália, na Turquia.

Segundo o Itamaraty, no encontro o líder norueguês afirmou que continuará trabalhando com o Brasil no combate ao desmatamento e destacou os resultados obtidos pelo País na redução do desmate.

"O primeiro-ministro reiterou o entusiasmo da Noruega com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) e expressou otimismo quanto à perspectiva de obter novos aportes nos próximos meses", afirmou o Ministério das Relações Exteriores, em nota.

Lula e Støre também conversaram sobre a possibilidade de uma solução diplomática para as guerras em curso na Ucrânia e no Irã. Conforme o governo, os líderes ainda "reafirmaram o compromisso com a defesa da democracia e do multilateralismo".

Na mesma quarta-feira, ambos participaram da Cúpula de Líderes sobre florestas. Na ocasião, a Noruega renovou o compromisso com o TFFF e afirmou que investirá US$ 3 bilhões caso o fundo alcance US$ 10 bilhões até 2027.

*Os repórteres viajaram a convite do Instituto Clima e Sociedade e da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg)