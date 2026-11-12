“Há mais memória no celular do que na relação”, diz escritor

Foi na Rua da Moeda, em pleno Recife Antigo, que se ouviu uma multidão aos gritos. Foi um pedido do escritor e poeta Fabrício Carpinejar, ao encerrar uma mesa dentro do Rec’n’Play , maior festival de inovação, empreendedorismo e tecnologia do país

“Vamos soltar um grito. Eu vou contar 1,2, 3 e vocês vão soltar um grito libertador. Isso aqui não é autoajuda, isso aqui é um exorcismo. Vamos soltar um grito libertador para deixar o ressentimento e a culpa para trás, deixar as marcas para trás. Vamos sair desse festival literalmente com a alma lavada”, convidou o escritor.

Na mesa Inovação pelo Afeto: que ninguém seja invisível ao seu lado, Carpinejar provocou o público presente, mesmo sob uma fina garoa, a refletir sobre o afeto, a memória e a convivência na era da hiperconectividade, temas que ele vem trabalhando em seu mais recente livro, No Meu Tempo eu Era Melhor.

Para o poeta, as pessoas têm dedicado muito espaço em suas vidas para o celular e relegado as memórias e os afetos a um segundo plano.

“Não temos mais memória”, reclamou o poeta. “As pessoas estão mais casadas com o celular do que com o outro. Há mais memória no celular do que na relação. As pessoas sentem mais a perda do celular do que a perda de alguém”, completou.

Como exemplo, ele citou o comportamento das pessoas em shows musicais. “Você não assiste o show, você grava o show para postar imediatamente e você nunca mais olha esse arquivo. Há milhares de vídeos e fotos que você não olha mais. A quantidade é inviável. Você não revisita o que você fez. Você não reprisa os seus pensamentos”, criticou.

Segundo o escritor, o afeto é a principal forma de resistência a um mundo cada vez mais hiperconectado e sem memória. E esse afeto, defendeu, pode ser manifestado quando nos esforçamos a dedicar um tempo a alguém.

“Quanto tempo tem o recreio da escola? Cerca de 15 minutos. E o que a gente fazia no recreio, gente? Tudo! Tudo! A gente lanchava, jogava bola, ia ao banheiro. Tudo. Mas quantos recreios estamos jogando fora hoje em nossas vidas? Quantos recreios poderíamos ter com os outros?”, questionou.

O Rec’n’Play

Assim como a reflexão levantada por Carpinejar, as relações com as novas tecnologias estão sendo discutidas em diversas outras mesas do festival Rec’n’Play. O evento teve início nessa quarta-feira (11) e vai até sábado (14), com uma série de palestras, oficinas, debates, rodas de conversa, experiências interativas, atividades culturais, shows, ações de inovação, arenas temáticas, programação infantil e até oportunidades de negócios.

Durante o festival, que é organizado pelo Porto Digital e pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae Pernambuco), o público poderá ter acesso a mais de 850 atividades. O evento é aberto e realizado em vários espaços do centro histórico de Recife, com programação toda gratuita, mediante inscrição prévia. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site https://superapp.jalanlive.com/recnplay2026/agenda

* A repórter viajou a convite da organização do Rec’n’Play