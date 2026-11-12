Com problemas na voz, Lula reduz agenda na COP31

Com dificuldades na voz, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reduziu a agenda de compromissos durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia.

Lula manteve, porém, algumas reuniões bilaterais. Nesta quinta-feira, 12, o líder brasileiro se reuniu com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian.

Na quarta-feira, 11, Lula encontrou-se pela primeira vez com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, e discursou na abertura da cúpula de líderes da conferência.

Em um evento sobre florestas, pediu ao ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, para ler o discurso que havia preparado.

*Os repórteres viajaram a convite do Instituto Clima e Sociedade e da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)