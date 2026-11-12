Inflação perde força e fica em 0,14% em outubro; conta de luz cai

Em setembro, o indicador ficou em 0,82%.

No acumulado de 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançou 4,63%, percentual acima da meta do governo.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA do mês passado veio abaixo da estimativa do mercado. O relatório Focus da última segunda-feira (9), sondagem do Banco Central (BC) com agentes do mercado financeiro, projetava a inflação de outubro em 0,27%.

Para o fim do ano, o mercado sinaliza a inflação oficial em 5,22%. Já o Ministério da Fazenda prevê IPCA de 4,9% ao fim de 2026.

A meta de inflação estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, um intervalo de 1,5% a 4,5%.

Desde o início de 2025, o período de avaliação da meta é referente aos 12 meses imediatamente passados e não apenas o alcançado no fim do ano (dezembro). A meta é considerada descumprida se a inflação estourar o intervalo de tolerância por seis meses seguidos.

Outubro é o segundo mês seguido com inflação acima do teto. Em setembro, o acumulado era de 4,58%.

De acordo com o gerente da pesquisa, Fernando Gonçalves, para fechar o IPCA no teto de 4,5%, o índice teria que acumular no máximo 0,39% nos dois últimos meses.

Influências

Para chegar ao IPCA, o IBGE apura o comportamento de 377 subitens (produtos ou serviços) em nove grupos. Veja os comportamentos:

alimentação e bebidas: 1,04% (impacto de 0,22 ponto percentual)

comunicação: 0,71% (0,03 p.p.)

artigos de residência: 0,44% (0,02 p.p.)

vestuário: 0,38% (0,02 p.p.)

despesas pessoais: 0,36% (0,04 p.p.)

saúde e cuidados pessoais: 0,09% (0,01 p.p.)

educação: 0,07% (0,00 p.p.)

habitação: -0,51% (-0,08 p.p.)

transportes: -0,59% (-0,12 p.p.)

Luz mais barata

O grupo habitação foi o que mais puxou a inflação para baixo. A variação de -0,51% é a mais profunda para um mês de outubro desde 2019.

O resultado foi influenciado pelo preço da energia elétrica residencial, que recuou 1,92% (impacto de -0,08 p.p.). A conta de luz foi o subitem que mais exerceu pressão de baixa em todo o IPCA.

O analista da pesquisa, Fernando Gonçalves, explica que em outubro, a bandeira tarifária da conta de luz passou de amarela para verde, eliminando cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Em setembro, a energia elétrica tinha subido 7,98% – também efeito do fim do Bônus Itaipu, desconto que os consumidores receberam na conta de agosto).

Transportes

A queda nos preços dos transportes (-0,59%) é a mais intensa para um mês de outubro desde o início do Plano Real (1994).

No grupo transportes, a queda reflete a variação negativa das passagens aéreas (-9,21%) e redução nos combustíveis (-0,31%).

O IBGE destaca a queda na média de preços da gasolina (-0,56%) e do gás veicular (-0,46%). Em todo o IPCA, a gasolina é o subitem com maior peso na cesta de consumo dos brasileiros.

O óleo diesel (1,66%) e o etanol (1,02%) apresentaram alta.

Alimentos

Pelo lado das altas, o grupo alimentação e bebidas subiu 1,04%. A alimentação no domicílio ficou em 1,31%.

As maiores influências de alta na alimentação foram:

tomate: 19,57%

cebola: 11,29%

arroz: 4,81%

carnes: 2,27%

No lado das quedas, destacam-se cenoura (-9,72%), batata-inglesa (-2,95%) e café moído (-1,03%).

“Questões climáticas, como chuvas em excesso, comprometem a oferta de alguns produtos, assim como o preço mais alto do diesel pressiona a cadeia produtiva, impactando o valor dos produtos para o consumidor final.”

"Se essas mudanças climáticas são causadas pelo El Niño, podemos dizer que o fenômeno está, sim, trazendo impactos na produção dos alimentos", diz ele sobre o fenômeno de aquecimento anormal no Oceano Pacífico.

Espalhamento

O índice de difusão indica que 61% dos 377 produtos e serviços pesquisados tiveram aumento de preço. No mês passado, esse percentual estava em 55%.

Inflação de serviços x preços administrados

O IBGE desagrega o IPCA em dois grupos, o de serviços, que traz os preços que sofrem mais influência do aquecimento ou esfriamento da economia – ou seja, mais suscetíveis à taxa de juros determinada pelo BC – e o de preços administrados, que costumam ser controlados por contratos, e os combustíveis.

Em outubro, o grupo de serviços subiu 5,66%; já os administrados, 3,83%.

Comportamento dos juros

A taxa básica de juros, a Selic, é o principal instrumento do BC para tentar controlar a inflação e deixá-la dentro da meta. Atualmente a Selic está em 13,75%.

O patamar alto aumenta o custo do dinheiro, o que desestimula o consumo das famílias e os investimentos, esfriando a economia, de forma que os preços recuem ou subam menos.

Para o economista Roberto Luis Troster, coordenador do Centro de Estudos do Financiamento das Empresas Brasileiras (Cefeb) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o IPCA de outubro não altera a perspectiva da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), colegiado do BC que decidirá a Selic, marcada para 8 e 9 de dezembro.

Na reunião de novembro, o BC interrompeu o ciclo de queda e manteve a Selic inalterada.

“O razoável é uma política monetária [decisões sobre a taxa de juros e outras medidas para controlar a inflação] do tipo ‘deixa como está para ver como é que fica’, ou seja, uma pausa prolongada. Quanto vai durar depende do clima, do petróleo e, sobretudo, de como o governo vai enfrentar a questão fiscal”, avalia.

O índice

O IPCA apura o custo de vida para famílias com rendimentos entre um e 40 salários mínimos.

A coleta de preços é feita em dez regiões metropolitanas - Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre - além de Brasília e nas capitais Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.

Texto ampliado às 10h34 e às 10h57