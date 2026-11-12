Anvisa manda recolher lotes de insumos para canetas emagrecedoras

A tirzepatida é o princípio ativo do medicamento agonista do receptor de GLP-1 Mounjaro, popularmente conhecido como uma das diversas canetas emagrecedoras disponíveis no mercado.

Em nota, a Anvisa informou que os insumos em questão eram destinados à preparação de medicamentos magistrais (preparados sob medida para um paciente específico a partir de prescrição médica). A agência suspendeu ainda a venda, a distribuição e o uso dos produtos.

De acordo com o comunicado, o local onde estavam armazenados os insumos não oferecia estrutura compatível para a conservação, já que a Anvisa determina que áreas de estocagem sejam limpas e mantidas em temperatura e umidade compatível com os materiais armazenados.

No caso específico da retatrutida, a agência informou que houve descumprimento da legislação que proíbe a importação e a venda de insumos farmacêuticos para medicamentos que ainda não tiveram eficácia terapêutica avaliada e aprovada pela agência.

“A retatrutida ainda é um medicamento experimental, em fase de pesquisa. A empresa desenvolvedora dos estudos ainda não solicitou seu registro à Anvisa ou a qualquer agência reguladora internacional. Como os testes ainda não foram concluídos, o produto não está disponível para venda em nenhum lugar do mundo”, destacou a nota.

A Agência Brasil entrou em contato com a distribuidora Condor Importador & Operador Logístico Ltda. e aguarda um posicionamento.