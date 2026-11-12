Chuva e calor: veja a previsão para SP nos próximos dias

A cidade de São Paulo começou o dia com muita nebulosidade e pancadas de chuva em algumas regiões da cidade. Entre 8h45 e 9h40 desta quinta-feira, 12, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo decretou estado de atenção para alagamentos. As instabilidades voltam a ganhar força no decorrer da tarde.

"Há possibilidade de chuvas de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", alerta o CGE.

Na sexta-feira, 13, há possibilidade de muitas nuvens, poucas aberturas de sol e temperatura estável. "À tarde, há previsão de chuva com até moderada intensidade, mas curta duração", acrescenta o órgão municipal.

No sábado, 14, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. "No fim da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva para a Grande São Paulo", afirma o CGE.

Veja a variação de temperatura prevista para a cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:

- Quinta-feira: entre 18ºC e 21ºC - fortes chuvas

- Sexta-feira: entre 18ºC e 26ºC

- Sábado: entre 18ºC e 27ºC

- Domingo: entre 17ºC e 29ºC