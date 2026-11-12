Lista de indicados ao Grammy Latino 2026 tem de Rosalía a Djavan

A cerimônia do 27º Grammy Latino será realizado nesta quinta-feira, 12, em Los Angeles, reunindo artistas que cantam em português e espanhol. A disputa contempla 60 categorias, que abrangem gêneros como pop, rock, música urbana, samba, pagode e sertanejo, além de áreas técnicas.
Entre os indicados estão nomes de destaque da música brasileira e internacional, como Anitta, Djavan, Rosalía, Jorge Drexler e muitos outros.
Grammy Latino 2026: Lista completa de indicados por categoria.
1. Gravação do Ano
'Ha Ha' - CA7RIEL & Paco Amoroso
'¿Como Se Ama?' - Jorge Drexler
'Dime' - Silvana Estrada
'O Amor Nos Encontrou' - Loulu Gilberto
'Coleccionando Heridas' - Karol G e Marco Antonio Solís
'Femme Fatale' - Mon Laferte
'Desde Que Te Tengo' - Carín León
'Niño' - Milo J
'La Perla' - Rosalía com Yahritza y Su Esencia
'Alma' - Elena Rose
2. Álbum do Ano
Equilibrivm - Anitta
Free Spirits - CA7RIEL & Paco Amoroso
Taracá - Jorge Drexler
Vendrán Suaves Lluvias - Silvana Estrada
Tropicoqueta - Karol G
Femme Fatale - Mon Laferte
Muda - Carín León
La Vida Era Más Corta - Milo J
¿Dónde Es El After? - Rawayana
Lux (Complete Works) - Rosalía
3. Canção do Ano
'Coleccionando Heridas' - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño e Karol G (Karol G e Marco Antonio Solís)
'¿Como Se Ama?' - Jorge Drexler e Mauro (Jorge Drexler)
'Dime' - Silvana Estrada (Silvana Estrada)
'Femme Fatale' - Mon Laferte (Mon Laferte)
'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día' - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner e Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso com Sting)
'Humano' - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia e Vivir Quintana (Juanes e Vivir Quintana)
'La Perla' - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder e Dylan Wiggins (Rosalía com Yahritza y Su Esencia)
'Mi Gran Amor' - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón e Carlos Santana (Santana com Becky G)
'Nilo' - Massimo Giovanardi e Zanna (Zanna)
'Solifican12' - Santiago Alvarado, Milo J e Santiago Ruiz (Milo J)
4. Melhor Artista Revelação
Delilah
FABIAN
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martínez
maye
Sofia Monroy
Kendall Peña
Dora Sanches
ARIA VEGA
Zeca Veloso
5. Melhor Álbum de Pop Contemporâneo
KM0 - Pablo Alborán
Instrucciones Para Ser Feliz - Monsieur Periné
(Enamorada) - nic
Todo Puede Convertirse En Canción - Debi Nova
¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz
6. Melhor Álbum de Pop Tradicional
Amorío - Esteman e Daniela Spalla
Puerta Abierta - Kany García
Yo Canto 2 - Laura Pausini
TQ+ - Reik
Querida Yo - Yami Safdié
7. Melhor Canção Pop
'A La Niña Que Fui' - Rafael Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi Lopez e Sara Schell
'Amarillo' - Joaquina
'(favorito)' - nic e Raquel Sofía
'La Perla' - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder e Dylan Wiggins
'Melancolía' - Mon Laferte
8. Melhor Performance de Música Eletrônica
'Beto's Horns - Fred Remix' - CA7RIEL & Paco Amoroso e Fred Again...
'Armándola De Pedo' - Kinky
'Circular' - Peces Raros e Nick Warren
'Motopirueta' - SouCream e Héctor Mazzarri
'III. Ojalá! - Bronquio Remix' - Violeta e Brônquio
9. Melhor Performance Urbana
'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66' - Bizarrap e Daddy Yankee
'La Villa' - Ryan Castro, Kapo e Gangsta
'Se Lo Juro Mor' - Feid
'Dile Luna' - Karol G e Eddy Lover
'Gil' - Milo J e Trueno
10. Melhor Performance de Reggaeton
'Contrabando' - Rauw Alejandro, Wisin e Ñengo Flow
'Choque' - Bad Gyal e Chencho Corleone
'Verano Rosa' - Karol G e Feid
'Una Aventura' - Ozuna
'Uñas Afiladas' - Sofía Reyes e Luísa Sonza
11. Melhor Álbum de Música Urbana
Más Cara - Bad Gyal
Omerta - J Balvin e Ryan Castro
Borondo (5020 Rcrds Sessions) - Beéle
Tropicoqueta - Karol G
Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko
12. Melhor Canção de Rap/Hip-Hop
'Antisistema' - J Noa e Trooko
'El Pana Deiby' - Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete e Melony Nathalie Redondo
'Gohan y Goku' - Arcángel
'Mono' - Kase.O, Okeiflou e Tokischa
'Poder' - Feid e Lil Supa
13. Melhor Canção Urbana
'Buenos Términos' - Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino Segarra e Daniel Silva De Sousa
'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66' - Santiago Alvarado, Bizarrap e Daddy Yankee
'Por Si Mañana No Estoy' - Omar Courtz
'Reliquia Do 2T' - DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto e Mc Vine7
'Yo y Tú' - Beéle, Kevyn Mauricio Cruz, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo e Cristobal Salazar Suárez
14. Melhor Álbum de Rock
A La Mitad - Beta
Malicia - Mägo De Oz
Ceremonia - 1915
Shine - Fito Paez
La Frontera - Viniloversus
15. Melhor Canção de Rock
'Destruirse' - Juan V. Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez e Emerson Swinford
'Ego' - Anton Curtis Delost, Niko Rubio e Mónica Velez Domínguez
'Las Fuerzas Armadas Del Amor' - Fito Paez
'Montserrat' - Draco Rosa
'Rojo Profundo' - Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés e Fermín Ugarte
16. Melhor Álbum de Pop/Rock
Mi Año Gótico - Emmanuel Horvilleur
Juanesteban - Juanes
Tierra De Nadie - La Vida Bohème
Olas De Luz - Draco Rosa
Términos & Condiciones - Usted Señalemelo
17. Melhor Canção de Pop/Rock
'Antes De Que El Mundo Se Acabe' - Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana e Fatima Carolina Valdez Lira
'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día' - Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner e Federico Vindver
'Hasta Que Me Quede Sin Voz' - Leiva
'Me Levanté De La Cama' - Arath Herce
'Ratera' - Bruses e Luis Javier Contreras
18. Melhor Álbum de Música Alternativa
CUERPOS, Vol. 1 - Babasonicos
DESDE EL COMA - Bruses
FREE SPIRITS - CA7RIEL & Paco Amoroso
Demian - Teo Planell
LUX (Complete Works) - Rosalía
19. Melhor Canção Alternativa
'Ante la duda, baila' - Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo "Gabo", Jesús Martos Castillo "Presser", Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story e Mateo Sujatovich
'BUGAMBILIA' - Francisca Valenzuela e Francisco Victoria
'El Reset' - Dante Spinetta Salazar
'QUERIDA AMALIA:' - Bruses, Alex Goose e Mauro Muñoz
'1:30' - Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes e Emilio Reyna
20. Melhor Álbum de Salsa
Invicto - Charlie Cruz
El Alma En Clave - Luis Enrique
El Relevo - Luis Figueroa
Más Que Palabras - Grupo Niche
Malportada - Nathy Peluso
21. Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato
Jorgito - Jorge Celedón e Víctor Nain Jr.
Vallenato Social Club - Gusi
Corazón Ausente - Ke Personajes
El Tiempo Perfecto - Karen Lizarazo
El Último Disco Vol. 1 - Carlos Vives
22. Melhor Álbum de Merengue/Bachata
Música Para Bailar - Fariana
Todo Llega - Manerra
No Era El Plan - Gabriel Pagán
Oye Eta Vaina - Covi Quintana
Chula - Techy
23. Melhor Álbum Tropical Tradicional
Algo Nuevo De Ayer - Dayhan Diaz
Orgánico - Los Tri-O
Eternamente Omara - Omara Portuondo
Íntimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa
Cualquiera Se Enamora - Leoni Torres
24. Melhor Álbum Tropical Contemporâneo
De Amor, Sueños y Cantares - Jorge Luis Chacín
Indole - Alex Cuba
Antes Que El Tiempo Se Vaya - Fonseca
Candela - Greeicy
Color Fania - Niña Pastori
25. Melhor Canção Tropical
'Crayola' - Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondón e Eudis Ruiz
'Latino' - Yeisy Rojas
'Nombre y Apellido' - Luis Enrique, Ender Thomas e Leon Yamil
'Realidad-Es' - José Aguirre
'Todo Llega' - Manerra
26. Melhor Álbum de cantor-compositor
Improviso - Djavan
Taracá - Jorge Drexler
Vendrán Suaves Lluvias - Silvana Estrada
Musas en Mi - Arath Herce
FEMME FATALE - Mon Laferte
27. Melhor Canção de cantor-compositor
'Dime' - Silvana Estrada
'generación digital' - Joaquina
'Las Palabras' - Jorge Drexler
'Musas en Mi' - Arath Herce
'Temblor Y Réplica' - Covi Quintana
28. Melhor Álbum Ranchero/Mariachi
Mi Suerte Es Ser Mexicano II - Pepe Aguilar
La Fernández - Camila Fernández
La Voz De Mi Trompeta (50 Años) - Mariachi Sol De México De José Hernández
Bandera Blanca - Christian Nodal
29. Melhor Álbum de Banda
Tequila y Guaro - Luis Angel "El Flaco"
Piratita - Banda Los Recoditos
Piedras A La Luna - Edén Muñoz
30. Melhor Álbum Tejano
Mi Gran Noche - Raphael En La Voz De Kevin Aguilar - Kevin Aguilar
3 - Destiny Navaira
Le Seguiremos - Jay Perez
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) - Bobby Pulido
Capítulo 8 - Vilax
31. Melhor Álbum Norteño
El Mundo Es Del Que Se Anima - Calibre 50
Gravedad - Duelo
Mis Compas Vol. 2 - Joss Favela
Lo Que Me Falta Por Llorar - Grupo Frontera
50/50 - Sofi Saar
32. Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea
De Parte Mía - Kakalo
Dinastía (Deluxe) - Peso Pluma e Tito Double P
Contra Todo - Rivs
Dosis - Xavi
Metamorfosis - Yahritza y Su Esencia
33. Melhor Canção Regional
'Ese Hombre Es Malo' - Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios e Karol G
'Estamos Todos' - Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier "Ricky" Muñoz e Pablo Preciado
'No Capea' - Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia e Adelaido Solis
'Ojitos Bellos' - Miguel Armenta, Edgar Barrera, Iván Gamez e Alex Hernández
'Osadía' - Edén Muñoz
34. Melhor Álbum Instrumental
Peregrino - Yamandu Costa e Hermanos Saboya
NOVA - Hamilton de Holanda, Salomão Soares e Thiago Rabello
Obra Viva De Hermeto Pascoal - Vol 1: Flautas - Andréa Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta
La Huella De Las Cuerdas - Berta Rojas
A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole - Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro e Yainer Horta
35. Melhor Álbum Folclórico
Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] - Eva Ayllón
La Quinta Esencia - Yamandu Costa, Alexis Cárdenas e Ensemble Recoveco
Cambias Mi Mundo - Lila Downs
La Vida Era Más Corta - Milo J
Candombe (En Vivo, Teatro Solís) - Julieta Rada
36. Melhor Álbum de Tango
Neopía - Anibal Berraute
Somos - Lidia Borda e Ariel Ardit
Fueyerías - Pablo Jaurena
Revolucionario Filarmónico - Quinteto Revolucionario e Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
Le Grand Tango - Quinteto Astor Piazzolla
37. Melhor Álbum de Flamenco
POPULAR - Yerai Cortés
Origen & Revolución - Mercedes Luján
In Illo Tempore - Mayte Martín
José Mercé Canta A Manuel Alejandro - José Mercê
38. Melhor Canção de Raízes
'El Alma Mía' - Silvana Estrada
'El tambor chico' - Facundo Balta e Jorge Drexler
'La Puñalá' - Andre e Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel
'Spiritual Energies' - Eli Alvarado
39. Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz
Folklore - Caracas Trio
Paco De Lucia Music For Big Band - Alex Conde
Verve - Lívia Mattos
Gonzalo Plays Pino - Gonzalo Rubalcaba Trio
Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard - Miguel Zenón Quartet
40. Melhor Álbum Cristão (Língua Espanhola)
Tú - Hakuna Group Music
Días Contigo - Majo e Dan
Inquebrantable - Sarai Rivera
Eterno - Marcos Witt, Marco Barrientos e Marcos Vidal
Mayday - Alex Zurdo
41. Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa
Primeiro (Ao Vivo) - Ziza Fernandes
Avenida Do Arrependimento - Thalles Roberto
Betel (Ao Vivo) - Eli Soares
O Que Atravessa O Peito - Verboemcarne
Shuv - Victin
42. Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
Equilibrivm - Anitta
Ludom - Ludom
Antes Que A Terra Acabe - Luedji Luna
BRava - Jenni Mosello
MARINADA vol.01 - Marina Sena
43. Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa
Resistência! Ao Vivo no Circo Voador - Black Pantera
Let It Burn / Deixa Arder - Chico Chico
Rádio Love Nacional - Detonautas Roque Clube
foto em grupo - FOTO EM GRUPO
CARRANCA - Urias
44. Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa
Novo Testamento - AJULLIACOSTA
FREQUÊNCIA LUNAR - BUDAH
CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? - Don L
Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores - Emicida
Terra Vermelha: Do interior pro interior - Matuto S.A.
45. Melhor Álbum de Samba/Pagode
50 Anos De Carreira - Leci Brandão
Jessé - As canções de Zeca Pagodinho - Teresa Cristina
Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) - Xande de Pilares
Sentimento - Ferrugem
Quinhão - Mosquito
46. Melhor Álbum de MPB/MAPB (Música Afro Portuguesa Brasileira)
Criolo, Amaro e Dino - Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago
Vende-se Lembrança - Pedro Emílio
Améfrica - Bia Ferreira
Afim - Zé Ibarra
Eita - Lenine
47. Melhor Álbum de Música Sertaneja
Fire Arena - Ana Castela
Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) - Simone Mendes
Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
Registro Histórico (Ao Vivo) - Luan Santana
Traia Acústico (Ao Vivo) - Traia Veia
48. Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa
Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir - Carminho
Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê
Até Cansar o Cansaço - Juliana Linhares
Molho Lambão - Psirico
Amor Perene - Zaynara
49. Melhor Canção em Língua Portuguesa
'Águas De Um Mar Azul' - Fábio e Hyldon
'No Vento De Nós' - Djodje Almeida, Criolo, Dino D'Santiago e Amaro Freitas
'Sua Onda' - Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte
'Viver e Morrer De Amor Na América Latina' - Johnny Hooker
50. Melhor Álbum Infantil
Mil Secretos - Cantoalegre e Marta Gómez
¡A Jugar! - Danilo & Chapis
Mardearena - Magdalena Fleitas
Aprendo Jugando - OTA El Hipopotamo
Dinosaurios: Una Travesía Cretácica - Tu Rockcito
51. Melhor Álbum de Música Clássica
Gabriela Ortiz: Yanga - Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel (regente), Dmitriy Lipay e Los Angeles Philharmonic
Odyssey - Jorge Glem, Gustavo Dudamel (regente), Dmitriy Lipay e Simón Bolívar Symphony Orchestra
Opus 33 "Romantic Cello" - Gregorio Nieto, Josep Vicent, Fernando Arias e London Symphony Orchestra
Sinfonia Em Quadrinhos - Hermeto Pascoal, Tiago Costa, Tiago Gomes e Orquestra Jovem Tom Jobim
Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] - Karina Canellakis, Edward Gardner, Dima Slobodeniouk, Tim Burton, Nick Parker, Andrew Walton e London Philharmonic Orchestra
52. Melhor Composição Clássica Contemporânea
'Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)' - Richard Scofano
'Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra' - Gonzalo Grau
'Raices (Origins) - Live' - Tania Leon
'Tríptico Sudamericano' - Elodie Bouny
'Yanga' - Gabriela Ortiz
53. Melhor Música para Mídia Visual
Amor Animal - Murci Bouscayrol
La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) - Matthew Atticus Berger, Manuel Garcia, Victor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomas Videla e Juan Pablo Villanueva
Las Muertas - Fernando Velázquez
Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Sergei Grosny
O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) - Mateus Alves e Tomaz Alves Souza
54. Melhor Arranjo
'Juanito Alimaña' - Daniel Barón e Henry Villalobos
'Dando Y Dando' - Gonzalo Grau
'Sonho Inca' - Rafael Beck e Felipe Montanaro
'A Deriva (Adrift)' - Felipe Salles
'Cazadero's March' - Teco Cardoso
55. Melhor Projeto de Embalagem
Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) - Dawn Baillie
Anela - Belén Aguilera, María Blaya Miralles e Alberto Cárdenas
Florece En El Caos - Nicolas Fervenza
La Huella De Las Cuerdas - Celeste Prieto
La Vida Era Más Corta - Milo J
56. Compositor do Ano
Edgar Barrera
Iván Gamez
Yoel Henríquez
Jenni Mosello
Sara Schell
57. Melhor Álbum de Engenharia de Gravação
Boas Novas - Mauro Araújo, Kira Malevskaia, Duda Mello e Alexandre Rabaço
Esgotada - Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes, André Whoong, João Milliet, Ricardo Mosca e Felipe Tichauer
Lux (Complete Works) - Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, Manny Marroquin, Bob Jackson e Brian Lee
Marco - Túlio Airold, Victor Amaral, Pedro Peixoto e Fili Filizzola
Taracá - Lucas Piedracueva, Carles Campi Campón e Fred Kevorkian
58. Produtor do Ano
Edgar Barrera
Julio Raposo
Santiago Ruiz "Tatool"
Juan Pablo Vega
Federico Vindver
59. Melhor Vídeo Musical em Formato Curto
10 anos de Castelos & Ruínas - BK'
CHINGONA - Tamara Flores
Moleirinha - Karetus, Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS e Julio Pereira
INRI - Los Tres
Sauvignon Blanc (Official Video) - Rosalía
60. Melhor Vídeo Musical em Formato Longo
FREE SPIRITS (The Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso
Hasta Que Me Quede Sin Voz - Leiva
Guerras Invisíveis - L7nnon
Back To The Childhood - Maleh
FLAMENCO - Carla Simón, Mónica Blas, Claudia Mayer, Óscar Romagosa e Albert SolerGravação do Ano
'Ha Ha' - CA7RIEL & Paco Amoroso