BNDES capta R$ 808,5 milhões com Banco Mundial e fundo de investimentos no clima, na COP31

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) captou US$ 147 milhões (R$ 808,5 milhões) com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), ligado ao Banco Mundial, e os Fundos de Investimento no Clima (CIF) para investimentos em restauro florestal no Brasil.

Do total, o Bird fica responsável por US$ 100 milhões e o CIF, por US$ 47 milhões. As operações foram anunciadas em evento durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças CLimáticas (COP31), em Antália, na Turquia.

Na ocasião, o BNDEs também assinou com representantes do Bird e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) uma carta de intenções que abre caminho para captação de US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões), voltados a investimentos em descarbonização na indústria brasileira.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, disse que a captação é mais uma etapa da retomada da parceria com o Banco Mundial, com quem o BNDES não realizava operações diretas desde a década de 1990. "As duas iniciativas são fundamentais para o enfrentamento das mudanças climáticas e para promover a transição energética no país, prioridades do governo do presidente Lula", disse.

*O repórter viajou a convite da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)