3 perfurações e alta apesar de dor e vômito: o que diz a denúncia contra o Sírio-Libanês

Uma idosa de 81 anos entrou na Justiça contra o Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, após sofrer três perfurações durante um exame realizado no centro médico.

Em decisão de primeira instância, o hospital e os médicos Fernando Pavinato Marson e Rafaella Cito Marinho foram condenados a pagar R$ 80 mil de indenização por danos morais. Os profissionais e o Sírio-Libanês negam o erro e dizem recorrer.

Dores abdominais fortes, falta de ar e sudorese

Segundo a denúncia, a qual o Estadão teve acesso, a paciente Darcy Pachel de Jesus foi ao hospital no dia 14 de fevereiro de 2023 para realizar uma ecoendoscopia digestiva com biópsia.

O exame é solicitado para ver as camadas profundas da parede abdominal e órgãos vizinhos, como o pâncreas, fígado e linfonodos. Logo após o procedimento, Darcy relatou ao médico responsável que estava com dores abdominais fortes, falta de ar, sudorese e dor no tórax e no ombro.

Em resposta, o médico afirmou que tais sintomas eram consequência dos gases insuflados no aparelho digestivo necessários para a realização do exame.

"Contudo, como as dores aumentaram intensamente, o médico apenas se limitou em prescrever dipirona e não mais retornou para prosseguir assistindo a paciente, que já estava com três perfurações no duodeno, segundo se soube posteriormente", afirma a denúncia.

Analgésico e alta logo após vomitar

O documento também afirma que a idosa recebeu alta apesar de ter vomitado após comer parte do lanche que lhe foi oferecido e se queixado de dores abdominais, "sem que ninguém se preocupasse com seu estado de saúde, assinasse ou se responsabilizasse pela alta."

"O intenso mal suportado eram sinais claros e evidentes de perfuração do trato digestivo que, segundo o protocolo elementar de gastroenterologia, merecia imediatas providencias", aponta a denúncia.

No texto, o advogado afirma que sua cliente deveria ter sido submetida a uma tomografia computadorizada imediatamente após apresentar os sintomas "com o propósito de estabelecer a certeza diagnóstica que, se confirmada a suspeita da perfuração do trato digestivo, a cirurgia deveria ser realizada em caráter de urgência, dentro do prazo de 12 horas, sob pena de ter levado a autora à morte."

Cirurgia de emergência e quase 1 mês na UTI

Logo após chegar em sua casa, a paciente apresentou sinais de desfalecimento e foi levada ao Hospital Nove de Julho, onde foi admitida em caráter de emergência. O prontuário informa que ela chegou "descorada, com taquicardia e com dor intensa".

No final da tarde, após exames, ela foi operada em caráter de urgência e ficou internada 50 dias, dos quais 21 foram na Unidade de Terapia Intensiva.

Perícia apontou negligência

O laudo do perito judicial que analisou o caso concluiu que o médico teve dificuldade para passar o aparelho usado no exame e que "muito provavelmente", numa das duas tentativas, teria causado a lesão. A lesão não foi diagnosticada no Sírio-Libanês, o que, segundo o perito, piorou o prognóstico.

A juíza entendeu que risco previsto em teoria não se torna algo esperado, nem elimina o dever de segurança do serviço. Na sentença, ela diz que o médico não registrou no prontuário a dificuldade na passagem do endoscópio e que a equipe, mesmo diante das queixas de dor, não investigou o problema com exames como a tomografia antes de dar alta.

Para a magistrada, houve imperícia no exame e negligência nos cuidados posteriores. O termo de consentimento, escreveu, serve para informar riscos excepcionais e não "legitima condutas negligentes".

O que diz o Hospital

Em nota, o Hospital Sírio-Libanês disse respeitar a decisão de primeira instância, mas discorda das conclusões "e já apresentou recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo".

O hospital afirma ainda que não "comentará detalhes do caso enquanto o processo estiver em andamento", "em respeito ao sigilo médico e à paciente".

"O Hospital Sírio-Libanês mantém seu compromisso com a segurança dos pacientes e com a qualidade da assistência, seguindo protocolos clínicos rigorosos em todos os atendimentos", diz.

A defesa do hospital e dos médicos sustentaram que o exame seguiu o protocolo, que a paciente assinou termo de consentimento sobre os riscos e que não houve perfuração nem erro médico. Rafaella Marinho, anestesista, afirmou ainda que não participou do exame e que a alta anestésica é diferente da alta hospitalar.