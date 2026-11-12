Comando Vermelho em Porto Seguro: PF faz operação contra facção em rota turística da Bahia

A Polícia Federal (PF) prendeu preventivamente nesta quinta-feira, 12, um servidor público e outras duas pessoas em Porto Seguro, no sul da Bahia. As prisões ocorreram durante uma operação contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho.

A 2ª fase da Operação Conexão Perigosa também cumpriu seis mandados de busca e apreensão. Foram recolhidos celulares, armas e cerca de R$ 17 mil em espécie.

Segundo o Ministério Público da Bahia (MPBA), a Justiça ainda determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 336,4 mil. As medidas foram expedidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro.

A investigação apura uma estrutura suspeita de movimentar e ocultar recursos ligados ao Comando Vermelho, facção envolvida em tráfico de drogas, crimes patrimoniais e lavagem de dinheiro.

Ainda de acordo com o MPBA, há indícios da utilização de contas de terceiros e pessoas jurídicas para dificultar a identificação da origem dos valores e de seus beneficiários.

A operação reuniu agentes da PF, do MPBA, da Força Correcional Especial Integrada (Force), da Secretaria da Segurança Pública da Bahia e Corregedoria da Polícia Militar da Bahia.

Investigação começou em 2024

A PF afirmou que as investigações começaram em novembro de 2024, com a prisão do líder da organização. Com a autorização judicial, foram analisados os celulares apreendidos com ele e afastados os sigilos bancário e fiscal dos investigados.

Os agentes conseguiram identificar um esquema de lavagem de dinheiro e deflagraram a primeira fase da operação em junho de 2026.

A análise das provas permitiu identificar novos integrantes e confirmar que o operador financeiro ainda atuava no grupo.

As conversas examinadas indicam ainda que a organização monitorava a movimentação das forças de segurança na região.

Ainda segundo a PF, as investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre a lavagem do dinheiro obtido com as atividades criminosas.