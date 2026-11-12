Aneel vota na próxima terça-feira processo sobre contrato da Enel São Paulo

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) votará na próxima terça-feira, 17, o processo que pode resultar na recomendação de caducidade da concessão da Enel São Paulo. A discussão está sob vista do diretor Gentil Nogueira. A relatora, diretora Agnes Costa, votou pela caducidade contratual em outubro.

Também estão na pauta outros processos relevantes, incluindo a regulamentação sobre o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, assim como os recursos da Evolution Power Partners (EPP) e da TermoG contra a decisão que inabilitou os empreendimentos no Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência (LRCAP), realizado em março. A discussão sobre teto para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) também ocorrerá na terça-feira.