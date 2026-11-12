TFFF não é pedido de esmola; queremos que países ricos façam investimentos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou países ricos que invistam no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) e afirmou que não se trata de "esmola". Durante discurso em evento com a sociedade civil, o presidente afirmou que de agora em diante nenhum brasileiro precisa ir em nenhuma reunião climática "de cabeça baixa". Nesse contexto, Lula citou países e líderes, e cobrou investimentos no fundo.

"Eu quero ver o Trump, o Macron, a Alemanha, a França, Portugal, todos os países. Quero ver agora participar. Porque quando nós inventamos o tal do TFFF, a gente não está pedindo esmola, a gente quer que vocês contribuam, façam investimento, vocês vão ganhar dinheiro e uma parte desse dinheiro vai ser dado aos países que têm floresta", disse o presidente.

Lula afirmou que o Brasil é atualmente a maior autoridade climática do mundo. Para o presidente, o Brasil realizou a melhor COP já vista, em Belém, no ano passado. "Ninguém do planeta Terra tem mais autoridade do que o Brasil se tratando do clima. E nós chegamos aqui com vários mapas do caminho prontos para mostrar que não estamos brincando", disse, em referência aos documentos apresentados pela presidência brasileira da COP30 e ao roteiro de reversão do desmatamento apresentado pelo Brasil.

O presidente voltou a agradecer aos brasileiros pela reeleição. Durante o evento, Lula recebeu os cumprimentos de representantes da sociedade civil que estavam na mesa e foi ovacionado pela plateia. Entre as pessoas que prestigiaram Lula estava a ativista sueca Greta Thunberg. Ela ficou ao lado de um grupo de jovens citados durante o discurso da jovem campeã do clima da COP30, Marcele Oliveira.

Durante sua fala, que emocionou o presidente, Marcele disse que para implementar o Acordo de Paris era necessário um "exército", em referência ao "Exército do Lula", canal de WhatsApp que mobilizou apoiadores do presidente durante a campanha.

"Uma governança climática efetiva precisa de órgãos fortalecidos, de combate à desinformação e de gente. Muita gente. Na verdade, nós precisamos praticamente de um exército para a implementação do Acordo de Paris", disse Marcele, citando nominalmente alguns jovens.

Greta Thunberg, famosa por liderar adolescentes e jovens em passeatas contra o aquecimento global, havia desistido de participar das conferências, que ela chamava de "blá-blá-blá". Mas voltou a comparecer nesta edição. Mais cedo, durante coletiva de imprensa, ela afirmou que o planeta caminha para uma era com mais genocídios e ecocídios e que o mundo não está morrendo, mas sim sendo "assassinado".

*Os repórteres viajaram a convite do Instituto Clima e Sociedade e da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)