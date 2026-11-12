Homem é preso em operação contra violência sexual infantil

Policiais federais prenderam um homem em flagrante, nesta quarta-feira (11), durante uma operação realizada para apurar crimes de violência sexual contra criança . O suspeito, que não teve a identificação divulgada, foi encontrado no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio.

A investigação, desenvolvida pela Delegacia de Crimes Cibernéticos (Deleciber), começou devido a um trabalho de cooperação internacional feito através da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), depois da identificação de vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil compartilhados na internet.

A PF identificou a vítima após análises técnicas e reuniu elementos que culminaram na identificação do suspeito. Ele foi alvo de um mandado de prisão preventiva, de busca pessoal e de afastamento do sigilo telefônico, que resultaram na apreensão de seu celular.

Além do mandado cumprido, o alvo também foi autuado em flagrante por produzir e armazenar centenas de imagens contendo cenas de abuso sexual infantil no aparelho. Com a análise do telefone, os policiais ainda identificaram outras duas crianças vítimas do autor.

Durante as investigações, foram obtidos diversos elementos que apontavam para o homem, incluindo vínculos com a vítima e com a família dela, além de evidências digitais. Posteriormente, na delegacia, o investigado confessou a prática dos crimes.

As penas máximas previstas para os delitos podem ultrapassar 33 anos de prisão, sem prejuízo do surgimento de outras circunstâncias que ainda serão analisadas no decorrer da investigação.

A operação recebeu o nome "Fides Rupta", expressão em latim que significa "confiança rompida", em referência ao contexto, no qual os crimes teriam sido praticados mediante abuso da confiança depositada pela vítima e por sua família no investigado.

A Polícia Federal ressaltou que a violência sexual contra crianças e adolescentes constitui uma grave violação dos direitos humanos e reforçou a importância da denúncia de situações suspeitas às autoridades competentes.

A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

Avó mata neta na Maré

Também nesta quarta-feira (11), ocorreu um outro crime bárbaro envolvendo uma criança como vítima. Uma mulher, de 63 anos, foi presa em flagrante por assassinar a neta , de 4 anos, com uma facada, dentro de uma residência na Rua dos Caetés, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Segundo informações preliminares apuradas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a avó teria tentado esganar a menina. Em seguida, teria usado uma faca para atingir o pescoço da vítima. A criança foi encontrada gravemente ferida pela cuidadora da autora, socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré, na Vila do João, mas não resistiu aos ferimentos.

A DHC apura a hipótese de que o crime tenha sido motivado por ciúmes. Conforme relatos da família, a idosa não aceitaria que a filha, mãe da vítima, dedicasse mais atenção à menina do que a ela. A circunstância teria provocado ressentimento na avó.

O DIA também tenta localizar a defesa da idosa. O espaço segue aberto para manifestação.