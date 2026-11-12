Prefeitura do Rio recolhe 257 patinetes após suspensão de serviço

Mais de 250 patinetes elétricos foram recolhidos de calçadas da cidade do Rio, na madrugada desta quinta-feira (12), após o encerramento do período experimental de circulação dos veículos. A prefeitura informou que irá analisar os dados coletados sobre o serviço para avaliar se há condições de uma retomada no futuro.

O recolhimento ocorreu por equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Depois do fim da etapa experimental, os patinetes permaneceram expostos sem autorização em calçadas do município. Os agentes já retiraram veículos parados em Copacabana e em Ipanema, na Zona Sul, e na Lapa, na região central.

Até o momento, a Seop encaminhou 257 patinetes para um depósito público da prefeitura. O espaço está sendo reorganizado para poder receber mais desses equipamentos.

A decisão que resultou no recolhimento aconteceu nesta quarta-feira (11). Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) explicou que o período, iniciado em 2024 através do programa Sandbox.Rio, teve o objetivo de compreender os impactos deste tipo de transporte na mobilidade urbana.

"Decidimos encerrar a fase experimental do serviço, iniciada em 2024, sem prorrogação. Durante esse período, a prefeitura acompanhou a operação para entender como esses veículos se comportam no dia a dia da cidade. Agora, vamos analisar os dados coletados e avaliar se há condições para uma futura retomada do serviço", escreveu.

A Prefeitura do Rio destacou que o cenário da mobilidade mudou desde o início dos testes, especialmente após a regulamentação nacional do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabeleceu regras para a circulação de veículos elétricos individuais.

Apesar do encerramento do serviço compartilhado, o município afirmou que pretende continuar investindo em alternativas de deslocamento sustentável. Atualmente, a cidade do Rio conta com mais de 460 quilômetros de infraestrutura cicloviária, segundo a prefeitura.

Em comunicado, a administração municipal ressaltou, no entanto, que a ampliação das opções de mobilidade precisa ser acompanhada de medidas que garantam a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas. Esse equilíbrio deverá orientar as próximas decisões sobre o tema.

De acordo com a prefeitura, será realizada uma análise abrangente dos dados coletados na operação, incluindo informações sobre o perfil e o comportamento dos usuários, o volume de viagens, velocidade média, distâncias percorridas e principais trajetos utilizados.

"O objetivo é utilizar esse conhecimento para avaliar e planejar a melhor forma de incorporar a micromobilidade à dinâmica da cidade, considerando não apenas as necessidades dos usuários, mas também a segurança dos pedestres, a organização do espaço público e os impactos no trânsito. A experiência permitiu reunir informações importantes para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes, que conciliem inovação, mobilidade, segurança e convivência harmoniosa entre os diferentes meios de deslocamento. A partir dessa avaliação, a Prefeitura poderá analisar a viabilidade e a conveniência de uma futura retomada do serviço", diz a nota.

Não há previsão para uma possível volta dos patinetes à cidade.

O que diz a empresa responsável?

Em nota enviada ao O DIA, a Whoosh, empresa responsável pelos patinetes elétricos, destacou que o serviço teve impacto positivo da micromobilidade da cidade, ampliando alternativas de deslocamento e contribuindo com a redução das emissões de poluentes.

"Ao longo de dois anos de operação no Rio, mais de 1 milhão de pessoas utilizaram patinetes compartilhados da Whoosh. Nesse período, foram realizadas mais de 4 milhões de viagens, com 3 mil patinetes em circulação e 9,8 milhões de quilômetros percorridos. No Rio, a operação já contabiliza 477 toneladas de CO₂ evitadas", afirmou.

A empresa também frisou a importância no transporte para a mobilidade urbana.

"A micromobilidade elétrica é uma tendência mundial e tem um papel cada vez mais importante na construção de cidades eficientes e sustentáveis. Os patinetes compartilhados contribuem para os deslocamentos de curta distância, facilitam a integração com outros meios de transporte e oferecem alternativas para reduzir a dependência de veículos a combustão."

Segundo a Whoosh, a operação gera mais de 100 oportunidades de trabalho, com profissionais dedicados à organização, manutenção e reposicionamento dos veículos, além do monitoramento contínuo da frota.



"A empresa acredita no potencial da micromobilidade para o Rio de Janeiro e está preparada para trabalhar em conjunto com o poder público na consolidação desse modelo de transporte", concluiu.