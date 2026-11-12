'Continuo aqui': Serginho Groisman grava 'Altas Horas' especial e descarta aposentadoria

O apresentador Serginho Groisman gravou na tarde desta quarta-feira, 11, o especial de 26 anos do Altas Horas. O local escolhido foi o Teatro Baccarelli, na favela de Heliópolis, em São Paulo. A exibição está prevista para o mês de dezembro.

A Orquestra Sinfônica de Heliópolis, que costuma levar uma fração de seu conjunto para o estúdio da Globo, dessa vez recebeu o programa em seu teatro com 50 músicos e coral com 40 componentes. Além da orquestra, a banda do programa também participou da formação.

Os convidados Zeca Pagodinho, Pretinho da Serrinha, Chitãozinho e Xororó, Samuel Rosa, Joelma, Guilherme Arantes, Fagner e Simoninha cantaram duas músicas cada um (leia mais abaixo).

Antes de começar a gravação, Serginho conversou com o Estadão e disse estar feliz em ser recebido em Heliópolis e mais contente ainda pela plateia ser formada por 90% de moradores do bairro.

O apresentador também confessou que, no início da trajetória do programa, a Globo estava meio receosa de que o Altas Horas dedicasse muito tempo à música. Havia o entendimento de que música não dava audiência.

Serginho também rebateu os constantes boatos de que a Globo procura por novo apresentador para o Altas Horas, em uma hipotética aposentadoria dele. "Quem vai dar essa notícia sou eu. Ninguém vai falar por mim. Fiquem tranquilos ou intranquilos. Eu continuo por aqui."

Clima da gravação foi de descontração

Essa edição especial de 26 anos do Altas Horas teve como foco a música - Serginho não recebeu convidados para entrevistas. A plateia não esperou o programa começar e cantou Evidências, em coro, quando Chitãozinho & Xororó entrou no teatro e se posicionou nas poltronas laterais, juntamente com os demais convidados.

Joelma cantou pela primeira vez com uma orquestra. Serginho quis saber se ela não ficava tonta depois de rodopiar tanto no palco. Joelma brincou e respondeu que fica "fora do ar" com termina um show. "Demora uma meia hora para eu voltar ao normal, mas eu volto".

Guilherme Arantes, ao piano, escolheu Amanhã, canção que ele afirmou ser uma de seus grandes orgulhos de sua carreira. "É uma canção utópica. E o Brasil é um País utópico", disse.

Zeca Pagodinho foi de Deixa a Vida Me Levar e Coração em Desalinho. Brincou que, no programa, estava "só na água".

Samuel Rosa, padrinho do filho de Serginho, Thomss, enalteceu o apoio que o Altas Horas oferece para músicos e cantores. Ele cantou Saideira e Resposta, dele e Nando Reis.

Luiz Caldas deixou o axé de lado e interpretou Certas Coisas, de Lulu Santos e Nelson Motta, e O Caderno, de Toquinho e Mutinho.

Depois da gravação, antes do público deixar o teatro, Serginho prometeu fazer uma caravana de moradores de Heliópolis para uma plateia exclusiva em uma das próximas gerações do programa em estúdio.