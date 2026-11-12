Papai Noel dos Correios: mais de 100 mil cartinhas estão disponíveis

A campanha Papai Noel dos Correios 2026 foi lançada com a expectativa de atender 100% das cartinhas cadastradas neste ano. Em sua 37ª edição, a iniciativa busca mobilizar a sociedade para presentear crianças em situação de vulnerabilidade social. Até o momento, mais de 100 mil cartas já estão disponíveis para adoção.
O evento foi realizado no edifício-sede dos Correios, em Brasília, no dia 5 de novembro, e contou com a participação de estudantes do Centro de Ensino Fundamental 1 da Vila Planalto, escola pública do Distrito Federal, além da presença do Papai Noel, que recebeu pessoalmente os pedidos das crianças.
Ao longo de mais de três décadas, a campanha já atendeu mais de 7 milhões de cartinhas. Somente em 2025, foram adotadas 305 mil cartas. A ação reúne secretarias estaduais e municipais de educação, escolas públicas, instituições parceiras, padrinhos corporativos, funcionários dos Correios e a sociedade em geral.
"A campanha é um lembrete para todos nós daquilo que nos une, daquilo que importa e do momento que a gente vive de união e de amor em torno da solidariedade e da generosidade no nosso país", afirmou a diretora de Gestão de Pessoas dos Correios, Natália Teles da Mota, que conduziu a cerimônia.
A secretária-executiva do Ministério das Comunicações e presidente do Conselho de Administração dos Correios, Sônia Faustino Mendes, também participou do lançamento. Ela ressaltou a importância de preservar os sonhos e a magia do Natal e incentivou os adultos a participarem da iniciativa.
"Adultos, sonhem como as crianças e adotem uma cartinha", pediu.
A secretária-executiva do Ministério das Comunicações e presidente do Conselho de Administração dos Correios, Sônia Faustino Mendes, também participou do lançamento. Ela ressaltou a importância de preservar os sonhos e a magia do Natal e incentivou os adultos a participarem da iniciativa.
"Adultos, sonhem como as crianças e adotem uma cartinha", pediu.
Como funciona a campanha
Os Correios recebem cartas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel, além de correspondências de estudantes de escolas públicas até o 5º ano do ensino fundamental e de instituições parceiras.
Após a análise e seleção conforme os critérios da campanha, as cartinhas são disponibilizadas anonimamente nos pontos de adoção e no Blog Noel.
Os pedidos incluem brinquedos, como bonecas e carrinhos de controle remoto, além de material escolar e bicicletas.
Após a análise e seleção conforme os critérios da campanha, as cartinhas são disponibilizadas anonimamente nos pontos de adoção e no Blog Noel.
Os pedidos incluem brinquedos, como bonecas e carrinhos de controle remoto, além de material escolar e bicicletas.
Como adotar uma cartinha
Os interessados podem escolher uma carta presencialmente nos pontos participantes ou pela internet, por meio do Blog Noel. Depois, basta providenciar o presente e entregá-lo, devidamente embalado e identificado com as informações da cartinha, em um dos locais indicados.
No momento da adoção, é necessário informar CPF ou CNPJ para que os Correios possam acompanhar o processo e a entrega dos presentes.
As datas, os endereços e os horários dos pontos de adoção e entrega estão disponíveis na plataforma. A estatal reforça que não distribui cartinhas diretamente nas residências. Os pedidos oficiais ficam disponíveis exclusivamente nos canais e locais divulgados pela campanha.
No momento da adoção, é necessário informar CPF ou CNPJ para que os Correios possam acompanhar o processo e a entrega dos presentes.
As datas, os endereços e os horários dos pontos de adoção e entrega estão disponíveis na plataforma. A estatal reforça que não distribui cartinhas diretamente nas residências. Os pedidos oficiais ficam disponíveis exclusivamente nos canais e locais divulgados pela campanha.
Como enviar uma carta
Crianças interessadas em participar também podem enviar suas próprias cartinhas. Os Correios recomendam que os pedidos sejam escritos à mão, como forma de incentivar a criatividade e a escrita. No cadastramento, é necessário informar o CPF da criança.
As cartas podem ser entregues nas agências participantes ou enviadas pela internet, por meio do Blog Noel. Na modalidade digital, é preciso fotografar ou digitalizar a carta manuscrita e fazer o upload na plataforma.
Após a análise, as correspondências que atenderem aos critérios da campanha serão disponibilizadas para adoção. Para garantir a privacidade e a segurança das crianças, não são aceitas cartas que contenham endereço, telefone ou fotografia.
As cartas podem ser entregues nas agências participantes ou enviadas pela internet, por meio do Blog Noel. Na modalidade digital, é preciso fotografar ou digitalizar a carta manuscrita e fazer o upload na plataforma.
Após a análise, as correspondências que atenderem aos critérios da campanha serão disponibilizadas para adoção. Para garantir a privacidade e a segurança das crianças, não são aceitas cartas que contenham endereço, telefone ou fotografia.