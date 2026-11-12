Russell Brand: Documentário da Netflix sobre crimes do ator estreia nesta sexta-feira, 13

Conforme adiantado na última quarta-feira, 11, a Netflix anunciou, nesta quinta, 12, o lançamento de Russell Brand: Open Secret, documentário de Olivia Isaacs sobre os crimes sexuais que levaram o ator britânico a ser condenado a 10 anos e seis meses de prisão. Com estreia marcada para 13 de novembro, apenas quatro dias após ter sua pena revelada, o longa contará com entrevistas de pessoas antes próximas do humorista, além de vídeos da enorme cobertura midiática que cercou o caso.

O documentário se baseia na série de reportagens investigativas lideradas pelos veículos The Times e The Sunday Times e trará uma visão íntima da vida privada de Brand e como seu comportamento em relação às suas vítimas era de conhecimento geral dentro da cena da comédia britânica.

O título, Open Secret ("segredo aberto", em inglês), faz referência a vários depoimentos dados no passado por ex-colegas de Brand, que chegaram a acusar o humorista em entrevistas e programas de auditório. Ao longo dos anos, nomes de destaque na comédia britânica como Nish Kumar, Katherine Ryan, Daniel Sloss e Lucy Beaumont já haviam acusado o ator por seu comportamento predatório, afirmando ainda que ele era insistentemente protegido pela indústria.

Especial de stand-up segue disponível

Apesar do lançamento do documentário, a Netflix não vai remover Russell Brand: Re:Birth, especial de comédia stand-up de 2018, de seu catálogo. A plataforma vai, no entanto, parar de indicar o título para seus usuários.

"Priorizamos escolha e controle para nossos assinantes: a liberdade de assistir o que, como e quando quiserem, com recomendações e avaliações baseando suas escolhas", disse uma fonte da Netflix ao Deadline, que adiantou o lançamento do documentário na última quarta-feira.

O caso contra Brand

Após investigações deflagradas acerca dos crimes sexuais de Brand, o ator foi a julgamento sob a acusação de um total de sete crimes sexuais, incluindo estupro. Vítimas e testemunhas foram ouvidas ao longo de quatro semanas na corte britânica, com o júri considerando-o culpado de um caso de estupro e três de agressão sexual, ocorridos entre 1999 e 2009, em 6 de novembro.

A pena de 10 anos e seis meses de prisão foi anunciada pelo juiz Joel Bennathan na última segunda-feira, 9, com o magistrado classificando Brand como uma pessoa de "arrogância impressionante", cujos amigos eram permissivos com seus "comportamentos perigosos".

"O que quer que as mulheres vistam, para onde forem ou seja lá o que bebam, elas ainda têm o direito de dizer 'não' e exigir justiça nas cortes quando predadores como você, Russell Brand, agem sem o consentimento delas", concluiu Bennathan ao anunciar sua sentença.

Russell Brand: Open Secret estreia em 13 de novembro na Netflix.