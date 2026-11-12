Gilberto Gil sobe ao palco com os Gilsons em participação especial

Formado por José, João e Francisco, os Gilsons apresentam a turnê mundial "Eu Vejo Luz" no Vivo Rio, no Flamengo, Zona Sul da Cidade Maravilhosa, nesta sexta-feira (13). O trio ainda recebe Gilberto Gil na celebração que marca as duas décadas da casa de show.

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O setlist reúne músicas do novo álbum, "Eu Vejo Luz Em Maior Proporção Do Que Eu Vejo A Escuridão",

e sucessos que marcaram a trajetória do trio. O espetáculo traduz ao vivo o espírito do novo trabalho, unindo encontro, movimento e diferentes sonoridades.

Os Gilsons vibram com a apresentação, destacando a relação de Gil com o espaço. "Estamos muito felizes em comemorar os 20 anos do Vivo Rio. Para quem não sabe, o Gilberto Gil inaugurou a casa 20 anos atrás. E continuar seu legado comemorando todos esses anos depois, é uma maravilha. Estamos muito

empolgados", declara o trio.



O dono das canções de sucesso "Se eu quiser falar com Deus", "Toda Menina Baiana", "Tempo Rei" e "Drão" guarda memórias da história do Vivo Rio desde os primeiros momentos: Acompanhei um pouco até a arquitetura toda, com a construção do lugar. Depois, na estreia e muito tempo depois, a primeira reforma que a casa sofreu. Tenho estado em muitas situações no Vivo Rio, gosto muito de lá. Acho que tem uma intimidade, uma localização especial no Rio de Janeiro, ali no Aterro. É uma casa muito boa para nós artistas", avalia o artista.



A relação entre a casa e grandes nomes da música se estende ao longo dos anos, com passagens de artistas como Chico Buarque - que realizou no espaço todas as suas turnês desde a inauguração -, Caetano Veloso, Marisa Monte, Maria Bethânia, Milton Nascimento, Djavan, Ney Matogrosso, Ana Carolina e Roberto Carlos, além de atrações internacionais como B. B. King, Lauryn Hill, Tony Bennett, Diana Krall, Norah Jones e New Order.

Pelo palco da casa também passaram artistas que hoje são protagonistas da cena contemporânea, como Liniker, Jão, Rubel, Luedji Luna e Carol Biazin, muitos deles desde o início de suas trajetórias. Projetos como os shows na varanda reforçaram essa vocação para abrir espaço a novos artistas e movimentos, ao lado de uma programação que inclui musicais, grandes produções nacionais, peças teatrais, atrações infantis, festivais e eventos.

Show no Vivo Rio

Em maio deste ano, Gil conferiu o show do trio formado pelos seus netos e filho, também no Vivo Rio. O artista estava acompanhado da mulher, Flora Gil. Outros familiares também prestigiaram a apresentação dos Gilsons, como Alane Dias e Otavio Muller, namorada e pai de Francisco.

O músico é filho de Preta Gil, que morreu aos 50 anos, em julho de 2025. A cantora, inclusive, foi lembrada em um momento do espetáculo. "Tudo que a gente fizer, todos os shows, sempre que a gente estiver no palco, tocando nossa música, isso será sempre em nome de Preta Gil, minha mãe", disse Fran, na ocasião.

Serviço

Gilsons com participação especial de Gilberto Gil

Sexta-feira, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 198



