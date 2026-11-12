Motorista e passageiro de ônibus trocam socos na Zona Sul

Um motorista de ônibus e um passageiro trocaram agressões físicas na Avenida Aquarela do Brasil, em São Conrado, na Zona Sul, na quarta-feira (11). A confusão, registrada em vídeo por pessoas que passavam pelo local, aconteceu em frente a um coletivo da linha 104, que faz o trajeto entre o Terminal Gentileza e o Terminal de São Conrado.
Veja o vídeo:
As imagens mostram os dois envolvidos em luta corporal, inclusive no chão, enquanto outras pessoas tentam interromper as agressões. Em determinado momento, passageiros descem do ônibus para separar a briga. Motoristas de outros veículos que passavam pela via também param para ajudar.
O episódio provocou dúvidas nas redes sociais sobre a identidade dos envolvidos. Como os dois vestiam casacos de cores semelhantes, as primeiras informações apontaram que seriam dois motoristas, mas segundo a Rio Ônibus, no entanto, esclareceu que a confusão envolveu um motorista e um passageiro.
Em nota, a empresa informou que lamenta o episódio e que o funcionário foi afastado de suas funções enquanto o caso é analisado pelo Departamento Jurídico da empresa.
Recrutado para guerra da Ucrânia, 'Predador' é preso no Rio
Um homem suspeito de ser traficante que adquiriu conhecimentos militares ao lutar na guerra da Ucrânia foi preso na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (12). Agentes da Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter) encontraram Luiz André dos Santos Souza, 26 anos, conhecido como “Predador”, após um trabalho de inteligência e monitoramento.
De acordo com a Polícia Civil, “Predador” foi recrutado para atuar na guerra da Ucrânia, onde permaneceu entre fevereiro e julho de 2026. Durante cerca de cinco meses fez parte de uma equipe especializada formada por voluntários estrangeiros. Lá, ele adquiriu experiência de combate e recebeu remuneração líquida equivalente a R$ 12 mil por mês.
As investigações indicam que após retornar ao Brasil, passou a integrar a equipe de segurança de lideranças do tráfico na Vila Pinheiro, no Complexo da Maré, na Zona Norte. O local é dominado pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).
Contra Luiz André os agentes cumpriram um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Japeri, decorrente de condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena restante de nove anos e seis meses de reclusão, em regime fechado. Segundo a corporação, a prisão foi realizada de forma segura, sem intercorrências e sem feridos. O DIA tenta localizar a defesa de Luiz André dos Santos Souza. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.
De acordo com a Polícia Civil, “Predador” foi recrutado para atuar na guerra da Ucrânia, onde permaneceu entre fevereiro e julho de 2026. Durante cerca de cinco meses fez parte de uma equipe especializada formada por voluntários estrangeiros. Lá, ele adquiriu experiência de combate e recebeu remuneração líquida equivalente a R$ 12 mil por mês.
As investigações indicam que após retornar ao Brasil, passou a integrar a equipe de segurança de lideranças do tráfico na Vila Pinheiro, no Complexo da Maré, na Zona Norte. O local é dominado pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).
Contra Luiz André os agentes cumpriram um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Japeri, decorrente de condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena restante de nove anos e seis meses de reclusão, em regime fechado. Segundo a corporação, a prisão foi realizada de forma segura, sem intercorrências e sem feridos. O DIA tenta localizar a defesa de Luiz André dos Santos Souza. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.