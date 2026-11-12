Motorista e passageiro de ônibus trocam socos na Zona Sul

Um motorista de ônibus e um passageiro trocaram agressões físicas na Avenida Aquarela do Brasil, em São Conrado, na Zona Sul, na quarta-feira (11). A confusão, registrada em vídeo por pessoas que passavam pelo local, aconteceu em frente a um coletivo da linha 104, que faz o trajeto entre o Terminal Gentileza e o Terminal de São Conrado.

Veja o vídeo:





As imagens mostram os dois envolvidos em luta corporal, inclusive no chão, enquanto outras pessoas tentam interromper as agressões. Em determinado momento, passageiros descem do ônibus para separar a briga. Motoristas de outros veículos que passavam pela via também param para ajudar.



O episódio provocou dúvidas nas redes sociais sobre a identidade dos envolvidos. Como os dois vestiam casacos de cores semelhantes, as primeiras informações apontaram que seriam dois motoristas, mas segundo a Rio Ônibus, no entanto, esclareceu que a confusão envolveu um motorista e um passageiro.



Em nota, a empresa informou que lamenta o episódio e que o funcionário foi afastado de suas funções enquanto o caso é analisado pelo Departamento Jurídico da empresa.



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