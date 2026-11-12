Polícia prende suspeito com 47 registros criminais no Leblon

Um homem apontado como especialista em roubos de celulares e motocicletas foi preso, nesta quarta-feira (11), por policiais civis disfarçados de banhistas na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio . Segundo informações de inteligência, Yago Magalhães de Lima possui vínculos com a facção Comando Vermelho (CV) da Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Segundo as investigações, ele tem 47 anotações criminais.

O suspeito também chamava a atenção por ostentar, nas redes sociais, imagens relacionadas a roubos e fugas durante ações policiais. Em uma das publicações, ele aparece segurando um leque de notas de R$ 50 e R$ 100.

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No momento da prisão, os policiais monitoravam discretamente o suspeito, que estaria observando os frequentadores da praia e selecionando possíveis vítimas. Após o acompanharem, as equipes realizaram um cerco e conseguiram prendê-lo. Contra ele havia um mandado judicial de busca e apreensão expedido quando ainda era adolescente.



A operação foi coordenada pelos delegados Alexandre Netto Cardoso, titular da 14ª DP (Leblon), e Ângelo Lages, da 12ª DP (Copacabana), e contou com apoio de agentes do Segurança Presente.



Segundo a Polícia Civil, a ação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate aos roubos de celulares e motocicletas e na prevenção de crimes contra moradores e turistas na Zona Sul carioca. No momento da prisão, os policiais monitoravam discretamente o suspeito, que estaria observando os frequentadores da praia e selecionando possíveis vítimas. Após o acompanharem, as equipes realizaram um cerco e conseguiram prendê-lo. Contra ele havia um mandado judicial de busca e apreensão expedido quando ainda era adolescente.A operação foi coordenada pelos delegados Alexandre Netto Cardoso, titular da 14ª DP (Leblon), e Ângelo Lages, da 12ª DP (Copacabana), e contou com apoio de agentes do Segurança Presente.Segundo a Polícia Civil, a ação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate aos roubos de celulares e motocicletas e na prevenção de crimes contra moradores e turistas na Zona Sul carioca.

A reportagem tenta localizar a defesa de Yago Magalhães de Lima. O espaço está aberto para manifestação.

Motos usadas como escolta são apreendidas em operação contra furto de cabos

A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (12), uma operação contra uma organização criminosa especializada no furto de cabos subterrâneos de cobre pertencentes a Light. Os agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão nos bairros do Itanhangá, Taquara, Pechincha e Praça Seca, na Zona Sudoeste do Rio. Na ação, um suspeito chegou a ser conduzido à delegacia para prestar depoimento e duas motocicletas foram apreendidas.

De acordo com as investigações das delegacias de Roubos e Furtos (DRF) e de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), o grupo utilizava caminhões para arrancar os cabos subterrâneos. Os criminosos amarravam os fios aos veículos e, em seguida, os tracionavam para retirá-los do solo. O material furtado era posteriormente transportado para receptadores.

Segundo o delegado da DRF, Uriel Alcantara, as motos foram encontradas com o homem conduzido à delegacia. Os veículos são suspeitos de terem sido utilizados como batedores, ou seja, para monitorar o trajeto e dar apoio aos criminosos durante as ações.



“Foi conduzido um dos investigados em razão de terem sido encontradas com ele duas motocicletas cuja origem e procedência estão sendo apuradas, para saber se são lícitas ou ilícitas. Também será avaliado se os veículos foram utilizados como batedoras para dar apoio ao caminhão usado na subtração dos cabos. Apreendemos ainda um aparelho celular e documentos, que também serão analisados. Se for constatado que as motocicletas têm procedência ilícita, ou seja, são produtos de furto ou roubo, ele poderá ficar preso”, explicou.