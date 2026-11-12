Prefeitura detalha ações para enfrentar temporais de verão

Prefeitura do Rio apresentou, nesta quinta-feira (12), o Plano Verão 2026/2027, que reúne um conjunto de medidas que prepara a cidade para o período de chuvas intensas. Ao todo, cerca de R$ 3,5 bilhões são investidos em obras de infraestrutura, drenagem, urbanização e contenção de encostas, além da manutenção da cidade, para a temporada.

O trabalho combina monitoramento permanente, serviços preventivos, equipes integradas, investimentos em drenagem e grandes obras de infraestrutura para reduzir os riscos de enchentes e deslizamentos.



A estratégia é manter a cidade mobilizada e preparada para agir antes, durante e depois dos eventos climáticos, com foco na prevenção, na proteção da população e na redução dos impactos das chuvas.

Do investimento total, aproximadamente R$ 1,9 bilhão é proveniente do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. A prefeitura também prevê outros R$ 40 milhões em futuras intervenções de drenagem.

De acordo com a prefeitura, a preparação da cidade já havia sido antecipada para julho, diante das previsões climáticas, que apontam temperaturas acima da média e maior possibilidade de episódios de ondas de calor, chuvas intensas e tempestades, sob influência do El Niño, para a próxima estação. O verão tem início em 21 de dezembro e vai até 20 de março.



“Em 20 de julho, o Rio se tornou a primeira capital do Brasil a anunciar medidas em relação ao super El Niño. Todos nossos órgãos já tem uma estratégia anual que se aprimora para o verão. Esse ano a gente antecipou esses efeitos do Plano Verão, que envolve uma mobilização maior de efetivo, mais recursos, mais equipamentos, mais gente, mais pronta-resposta. A gente antecipou o que anunciaria em novembro. Hoje é um reforço do que já foi apresentado”, afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD).

Entre julho e novembro de 2026, o município acumulou 558,6 milímetros de chuva, um aumento de 117,57% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 132 dias, 91 tiveram chuva. Setembro e outubro registraram os maiores volumes para estes meses desde o início da série histórica do Alerta Rio, em 1997.



“Estamos em um ano atípico. O volume de alertas e ações que a população acompanhou já é fruto dessa antecipação de esforços. A gente disse que os meses de agosto, setembro, outubro seriam atípicos e isso se confirmou. O mundo está em alerta em relação ao Super El Niño”, completou Caveliere.

Monitoramento 24 horas

O Centro de Operações Rio (COR) conta com monitoramento meteorológico 24 horas por dia. A estrutura tem 16 estações meteorológicas, 116 pluviômetros, dois radares meteorológicos e 21 sensores de nível dos rios. O acompanhamento de áreas com risco de deslizamentos também é realizado em parceria com a NASA.



Ao todo, a cidade dispõe de 50 protocolos operacionais integrados a 50 agências, permitindo coordenar a atuação dos órgãos municipais em diferentes situações de emergência. O sistema de alerta e prevenção inclui ainda 165 sirenes instaladas em 104 comunidades, além de protocolos de interdição de 19 vias em situações de risco relacionadas a chuvas, ventos e marés.



Entre as estruturas de infraestrutura que contribuem para reduzir os impactos das chuvas estão os piscinões da Praça da Bandeira, Praça Vanhargem e Praça Niterói, além do desvio do Rio Joana, na região da Grande Tijuca.

Obras de contenção e intervenções para enfrentar alagamentos

Segundo a prefeitura, a redução dos riscos de deslizamentos é prioridade do Plano Verão. Atualmente, 128 obras e serviços de manutenção de contenção estão em andamento. Desde 2021, foram 381 frentes.



Neste ano, os investimentos em contenção de encostas chegam a R$ 158 milhões. A previsão é concluir 31 obras até o fim de 2026.



O Plano Verão ainda inclui obras estruturantes em regiões que historicamente sofrem com alagamentos: em Acari, na Zona Norte; em Realengo, na Zona Oeste; no Jardim Maravilha, em Guaratiba, na Zona Oeste; na Comunidade do Aço, em Santa Cruz, na Zona Oeste; no Complexo do Alemão, na Zona Norte; e na Maré, na Zona Norte.

Limpeza, drenagem e conservação

O Plano Verão inclui ainda ações preventivas de limpeza e manutenção da rede de drenagem. A Operação Moto Ralo já realizou 20,6 mil atendimentos em 157 bairros, com 46,8 mil quilômetros percorridos e 15 toneladas de resíduos retirados.



Na Operação Ralo Limpo, foram atendidos 234 mil metros quadrados de redes, 28,7 mil bueiros e 22,4 mil tampões, além da limpeza e desobstrução de 3.013 metros de redes de drenagem. Ao todo, foram retiradas 255 toneladas de resíduos.



A Comlurb também intensificou os serviços de conservação urbana. Em 2026, foram limpas 176.866 caixas de ralo, com a retirada de mais de duas mil toneladas de resíduos. O trabalho de manejo da arborização contabiliza 179.094 podas de árvores no ano.



Mais de 358 mil toneladas de resíduos também foram retiradas de mais de 112 quilômetros de rios e canais. No Rio Acari, foram removidas mais de 158 mil toneladas desde novembro de 2025. As ações incluem ainda a recuperação de margens de rios da cidade e a revitalização das comportas da Rua General Garzon, na Lagoa.