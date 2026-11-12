Homem acaba preso após sair sem pagar conta em restaurante no Flamengo

Um homem foi preso por estelionato após consumir alimentos e bebidas sem pagar em um restaurante na Avenida Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio , na tarde desta quarta-feira (11). A identificação dele não foi divulgada.

O caso aconteceu durante o almoço. Ao receber a cobrança, o cliente alegou não ter dinheiro para arcar com a despesa. Diante da situação, o gerente acionou agentes do Segurança Presente do Aterro.



O homem e o representante do estabelecimento foram levados para a 9ª DP (Catete), onde a ocorrência foi registrada. Após análise da autoridade policial, o cliente permaneceu preso.

Mais de 250 patinetes são recolhidos no Rio

Mais de 250 patinetes elétricos foram recolhidos de calçadas da cidade do Rio, na madrugada desta quinta-feira (12), após o encerramento do período experimental de circulação dos veículos. A prefeitura informou que irá analisar os dados coletados sobre o serviço para avaliar se há condições de uma retomada no futuro.

O recolhimento ocorreu por equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Depois do fim da etapa experimental, os patinetes permaneceram expostos sem autorização em calçadas do município. Os agentes já retiraram veículos parados em Copacabana e em Ipanema, na Zona Sul, e na Lapa, na região central.

Até o momento, a Seop encaminhou 257 patinetes para um depósito público da prefeitura. O espaço está sendo reorganizado para poder receber mais desses equipamentos.



A decisão que resultou no recolhimento aconteceu nesta quarta-feira (11). Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) explicou que o período, iniciado em 2024 através do programa Sandbox.Rio, teve o objetivo de compreender os impactos deste tipo de transporte na mobilidade urbana.

"Decidimos encerrar a fase experimental do serviço, iniciada em 2024, sem prorrogação. Durante esse período, a prefeitura acompanhou a operação para entender como esses veículos se comportam no dia a dia da cidade. Agora, vamos analisar os dados coletados e avaliar se há condições para uma futura retomada do serviço", escreveu.

A Prefeitura do Rio destacou que o cenário da mobilidade mudou desde o início dos testes, especialmente após a regulamentação nacional do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabeleceu regras para a circulação de veículos elétricos individuais.



Apesar do encerramento do serviço compartilhado, o município afirmou que pretende continuar investindo em alternativas de deslocamento sustentável. Atualmente, a cidade do Rio conta com mais de 460 quilômetros de infraestrutura cicloviária, segundo a prefeitura.