Galisteu contesta comparação entre Xuxa e Virginia: 'Errou'

"Já olhei essa novela antes", escreveu o humorista ao publicar imagens das duas famosas ao lado de jogadores de futebol e pilotos. Na comparação, Xuxa aparece com Pelé e Ayrton Senna, enquanto Virginia surge associada a Vini Jr. e César Ramos, piloto da Stock Car apontado como seu novo affair.Galisteu, que também namorou Senna, resolveu se manifestar. "Errou", escreveu nos comentários. A resposta ultrapassou 5 mil curtidas e dividiu opiniões. "Icônica", elogiou uma seguidora. "Lá vem você de novo", criticou outra pessoa.A referência ao passado não é por acaso. Xuxa viveu um romance com Pelé durante a década de 1980. Os dois se conheceram durante uma sessão de fotos para a revista "Manchete" e mantiveram o relacionamento por cerca de seis anos. Depois, a apresentadora se envolveu com Ayrton Senna, com quem começou a namorar no fim daquela década.O piloto também fez parte da história amorosa de Galisteu. Os dois começaram a se relacionar em 1993 e permaneceram juntos até a morte de Senna, em maio de 1994, após um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. A relação de Xuxa e Galisteu com o tricampeão mundial de Fórmula 1 já foi assunto de entrevistas e documentários.No caso de Virginia, o namoro com Vini Jr. chegou ao fim em outubro deste ano. A assessoria da influenciadora confirmou a separação e afirmou que a decisão ocorreu sem brigas. O casal já havia passado por outro término antes da reconciliação.Mais recentemente, Virginia virou assunto por causa de rumores de um envolvimento com César Ramos. As especulações surgiram após o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, quando os dois teriam trocado beijos em uma festa. Samara Pink, sócia da influenciadora, afirmou que Virginia confirmou o affair a ela em uma conversa privada.