Raul Gil nega abandono dos filhos e rebate rumores sobre família

Na legenda do registro, Nanci afirmou que o pronunciamento do pai acontece buscando colocar um fim nas notícias falsas que teriam ganhado força nas redes. "Enquanto tomava um café da manhã com meu pai, lembramos dessas fake news absurdas dele estar em asilos e ter sido abandonado pela família. Então, aproveitamos o encontro para desmentir isso de uma vez por todas", escreveu.Raul questionou a motivação por trás dos comentários de internautas. “Engraçado, né? A gente vê umas coisas interessantes, todo mundo se preocupando com a vida da gente. Já falaram tanta coisa minha, é engraçado, por que querem falar isso? Você que gosta, que senta a vontade de falar assim, descarrega alguma coisa? Faz bem para vocês?”.O apresentador relatou que nunca viveu em um asilo para idosos. “Mas é impressionante, eu nunca estive em asilo. Aliás, eu estive muito em asilo, cantando para os velhinhos lá. Cantando as músicas antigas”.Ele destacou o caráter mentiroso de informações que estariam viralizando sobre a sua vida pessoal. “Já teve umas quatro vezes, assim, ‘Lamentamos profundamente o falecimento do Raul Gil’. ‘Lamento aí, tá no asilo, os filhos dele largaram’. Que é? Ninguém largou de mim. Eu não larguei, meus filhos estão todos comigo. Eu estou ótimo, estou maravilhosamente bem, e eu não estou desempregado. Eu estou trabalhando, estou fazendo o meu programa. No YouTube é Raul Gil Oficial. Toda semana, todo dia, agora mesmo, você pode pôr aí, que você assiste”.Raul ainda explicou que acredita que os asilos servem a um propósito importante em relação ao acolhimento de idosos e que não deveriam ser vistos como um demérito para aqueles que vivem nestes. “Eu não teria nada também contra o asilo, porque eu acho que o asilo é um lugar aonde a pessoa chega numa certa idade, e não tem recursos, a família não tem recursos, e se puder ir para um asilo? Maravilhoso”.“Sabe o que acontece num asilo? O asilo não é abandonado. O asilo é uma reunião dos velhinhos, eles tomam café juntos, conversam juntos, falam do tempo, do passado. Eles adoram fazer isso. É melhor ficar no asilo, do que ficar em casa, quando a nora não gosta ou o genro detesta. Até uma verdade, muitas vezes, tantos velhinhos, sofrendo aí na casa da nora, na casa do genro, é melhor ficar no asilo, porque lá todo mundo se ama, se adora, brincam, dançam. Eles têm tudo isso aí. Eles jogam bingo, cantam, e eles gostam quando eu vou lá. Eu não estou no asilo não, estou bem em casa. Bem ótimo”, completou.