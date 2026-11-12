El Niño se intensifica e pode atingir nível histórico até início o de 2027, diz agência dos EUA

O fenômeno climático El Niño continua ganhando intensidade e tem mais de 79% de probabilidade de permanecer entre forte e muito forte até o trimestre de janeiro a março de 2027. A previsão consta de um boletim divulgado nesta quinta-feira, 12, pelo Centro de Previsão Climática (CPC), órgão ligado à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

Segundo a agência americana, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico equatorial se intensificou em relação ao mês anterior, com temperaturas da superfície do mar mais de 4°C acima da média em algumas áreas. Os modelos climáticos indicam que o fenômeno continuará se fortalecendo antes de começar a perder intensidade no início de 2027.

O boletim também aponta uma probabilidade de aproximadamente 60% de que o El Niño alcance intensidade histórica, superando os episódios registrados desde 1950. A estimativa considera os trimestres de outubro a dezembro de 2026 e de novembro de 2026 a janeiro de 2027.

Para essa classificação, a NOAA utiliza o Índice Oceânico Relativo do Niño (RONI), que mede as anomalias de temperatura do Pacífico em períodos de três meses. Um episódio histórico corresponderia a valores iguais ou superiores a 2,5°C nesse indicador.

Os dados mais recentes mostram que o aquecimento também se estende às camadas mais profundas do oceano. No Pacífico oriental, foram identificadas temperaturas mais de 10°C acima da média em determinadas profundidades.

Além das alterações oceânicas, a agência registrou mudanças nos padrões de circulação atmosférica e de precipitação. Enquanto as chuvas se intensificaram em áreas do Pacífico central e oriental, a Indonésia continuou apresentando condições de redução das precipitações.

A NOAA ressalta, porém, que um El Niño muito forte não garante a ocorrência de todos os impactos climáticos normalmente associados ao fenômeno.

"Mesmo com um El Niño muito forte, a probabilidade de ocorrência de impactos característicos do fenômeno é maior, embora esses efeitos não sejam garantidos", diz o boletim.

Quais são os impactos previstos para o Brasil?

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico equatorial, fenômeno que altera os padrões de circulação atmosférica e pode afetar as condições climáticas em diferentes partes do mundo.

No Brasil, as condições do El Niño foram oficialmente reportadas pelo governo federal em junho de 2026, quando seus impactos já eram perceptíveis em diversas regiões.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) também prevê o fortalecimento do fenômeno nos próximos meses, com probabilidade próxima de 100% de que seus efeitos sejam sentidos até fevereiro de 2027.

Apesar da intensificação, as projeções para o Brasil passaram por ajustes. O País deverá registrar menos ondas de calor do que os cientistas previam inicialmente, mas ainda enfrenta a perspectiva de aumento das chuvas nas regiões Sul e Sudeste e de secas na Amazônia.

A previsão dos efeitos do El Niño é baseada, entre outros fatores, na comparação com episódios anteriores. No entanto, as mudanças climáticas tornam essas estimativas mais complexas, diante das alterações no equilíbrio climático global.

A NOAA continuará acompanhando a evolução das condições oceânicas e atmosféricas, com atualizações semanais. O próximo boletim mensal sobre o fenômeno está previsto para 10 de dezembro de 2026.