Tarcísio ameaça romper com ViaMobilidade após passageiros ficarem presos sem ar-condicionado

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quinta-feira, 12, que solicitou uma reunião com o conselho da ViaMobilidade, concessionária das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, depois de mais uma falha no sistema de trens da Grande São Paulo.

"As cenas que a gente viu hoje, e na verdade não hoje, mas que a gente tem visto ao longo do tempo, trazem revolta, trazem indignação", declarou.

Na manhã desta quinta, 12, passageiros da Linha 8-Diamante registraram momentos de pânico após uma falha interromper a circulação e afetar o funcionamento do ar-condicionado. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, uma mulher grita pedindo ajuda para que as portas sejam abertas por conta do calor e lotação.

"Todo mundo sem ar. Tem que abrir os vidros pra gente respirar, que vai morrer todo mundo. Trem lotado", diz.

Segundo Tarcísio, o governo exige melhorias e, num cenário extremo, pode chegar à extinção do contrato. A data da reunião não foi informada.

Passageiros ficaram mais de 40 minutos presos em um trem sem ar-condicionado entre as estações General Miguel Costa e Carapicuíba, na Linha 8-Diamante, nesta quinta-feira. Alguns quebraram janelas para sair do vagão e caminharam pelos trilhos.

"A gente já pediu uma reunião com o conselho da empresa, a gente está cobrando medidas duras, medidas firmes e a gente pode inclusive culminar lá na frente com a extinção do contrato", afirmou o governador.

Tarcísio criticou a recorrência dos problemas e disse que os trens não têm a estrutura necessária para evitar falhas causadas por raios e problemas elétricos.

No mesmo dia, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) anunciou que vai investigar a nova pane e apurar se houve omissão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) na fiscalização da concessionária.

O governador negou omissão da Artesp. Segundo ele, a agência contratou um verificador independente para avaliar a qualidade do serviço e já abriu um processo sancionatório que pode resultar na caducidade da concessão.

"São trens que, rotineiramente, falham. A gente não pode admitir isso. O Ministério Público está certo em fazer a apuração", defendeu.

O que diz a concessionária

Em nota, a ViaMobilidade lamentou a falha e informou que a circulação foi regularizada. Segundo a empresa, uma falha de tração em um trem na via auxiliar interrompeu a circulação entre General Miguel Costa e Carapicuíba.

Os clientes desembarcaram na via, acompanhados por Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) até a plataforma. Com a retomada, o acionamento dos ônibus da operação PAESE foi cancelado.