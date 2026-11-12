Rafael Ilha e Maurício Mattar revelam bastidores durante tratamento contra dependência química

O cantor Rafael Ilha e o ator Maurício Mattar relembram experiências vividas durante internações para tratamento de dependência química na série documental A Clínica, dos Estúdios Globo.

O segundo episódio, exibido nessa quarta-feira, 11, apresentou relatos dos artistas sobre os períodos em que estiveram na instituição comandada pelo médico Sabino Ferreira de Farias Neto, em Atibaia, no interior de São Paulo.

Embora tenham trajetórias diferentes, os dois contam situações relacionadas à rotina de tratamento e ao responsável pela clínica. Os depoimentos também levantam questionamentos sobre os procedimentos adotados durante as internações e a autonomia dos pacientes.

Rafael Ilha relembra recaída após pegadinha no 'Festa do Mallandro'

Rafael Ilha relembra o início do consumo de cocaína, aos 15 anos, e como a dependência química afetou sua vida. O cantor conta que chegou a perder o amor próprio e passou por situações de vulnerabilidade, como dormir no chão e pedir um cobertor à mãe porque sentia frio.

"A principal coisa que a droga arranca de você é o teu amor próprio. A primeira coisa", afirma.

Encaminhado à instituição, Rafael permaneceu internado por aproximadamente um ano. Segundo seu relato, quando decidiu deixar o local, não conseguiu. Em uma tentativa de sair, chegou a engolir três isqueiros, uma pilha e uma caneta.

Em outro episódio, ao manifestar que queria ir embora para consumir drogas, conta que um funcionário pegou a chave de um carro e permitiu que ele saísse e retornasse posteriormente.

O cantor também relembra uma recaída nas drogas após participar de uma pegadinha no programa Festa do Mallandro, de Sergio Mallandro. Na ocasião, um ator entrou em seu camarim e simulou o uso de cocaína sobre uma mesa. Incomodado com a situação, Rafael reagiu com agressividade e agrediu o homem.

"Vou num programa de televisão apresentar um trabalho meu e um apresentador faz uma pegadinha. Estou lá no camarim e entra um ator, produtor, sei lá, e pergunta se pode usar droga ali onde eu estou. Eu falei que não. Aí o cara pega e joga um pó branco em cima da mesa e simula que vai usar. E eu falo: 'Cara, sai daqui, vão achar que é meu. Entre eu e você, o único dependente conhecido sou eu, né?'", contou.

Rafael diz que o homem insistiu, mesmo após sua reação, e acabou levando seis socos. A produção precisou interromper a situação para avisar que tudo fazia parte de uma brincadeira. "Na hora que ele falou 'é pegadinha', eu dei mais três", relembrou. Segundo o cantor, ele deixou o programa e, no dia seguinte, teve uma recaída.

Maurício Mattar revela dependência química e explica anos de silêncio

Maurício Mattar também fala sobre a internação na instituição, realizada em 1998. Durante décadas, o ator negou publicamente ter desenvolvido dependência química, embora já tivesse admitido que experimentou drogas.

Ao explicar por que decidiu abordar o assunto agora, ele afirma: "Agora é a hora certa de falar".

No documentário, o artista conta que o consumo começou a interferir em seus hábitos e compromissos. "Comecei a gostar mais e brincar solitariamente. E comecei a embolar o meio de campo, a ponto de começar a me desleixar", relata.

Segundo Maurício, a orientação para não conceder entrevistas admitindo que havia desenvolvido dependência partiu do próprio médico responsável pela instituição. Ele seguiu essa recomendação durante anos, inclusive quando abordou o assunto em sua biografia, publicada em 2010.

O ator também relata situações que o fizeram questionar os procedimentos adotados durante o tratamento. Em uma ocasião, recebeu um carro do diretor da clínica e sofreu um acidente enquanto estava sob efeito de medicamentos psicotrópicos.

A desconfiança em relação ao médico aumentou quando Maurício o reconheceu em uma reportagem sobre o caso de Ryan Gracie, lutador que morreu em 2007 durante um período em que recebia tratamento. Ao saber das acusações feitas pela família de Ryan contra o profissional, o ator refletiu sobre a própria experiência: "Então, poderia ter sido eu?", questionou.

Documentário reúne outros relatos sobre a instituição

Além das histórias dos artistas, A Clínica apresenta depoimentos de familiares, funcionários e outros ex-pacientes, inclusive Ryan Gracie, cuja irmã, Flávia Gracie, questiona a conduta médica adotada durante o atendimento ao lutador.

"Não sou eu que tô dizendo, é o IML", afirma Flávia ao mencionar o laudo do Instituto Médico Legal.

Sabino Ferreira foi condenado em primeira instância pelo caso, mas acabou absolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O médico também participa da série e apresenta sua versão dos acontecimentos. Questionado sobre o que não poderia faltar em um documentário a respeito dele e da clínica, respondeu: "A verdade".

Como surgiu a investigação de A Clínica?

A origem de A Clínica está ligada à produção de O Testamento: O Segredo de Anita Harley, documentário dos Estúdios Globo sobre a disputa em torno da curatela e da herança da empresária, maior acionista individual das Casas Pernambucanas.

Durante a apuração, a equipe conheceu a história de Vidya, sobrinha de Anita, que estava internada havia 25 anos na Clínica Maxwell. A situação chamou a atenção dos realizadores e levantou questionamentos sobre os motivos que mantinham a mulher na instituição por tanto tempo.

Com seis episódios, A Clínica é uma produção original dos Estúdios Globo, dirigida por Camila Appel e Monica Almeida. Na televisão, a série é exibida às segundas e quartas-feiras, após a novela Quem Ama Cuida. A produção também está disponível no Globoplay.