Médico suspeito de estuprar e agredir namorada é preso em Fortaleza

Um médico de 38 anos foi preso na noite de domingo, 8, suspeito de estuprar e agredir a namorada em um condomínio residencial no bairro Aldeota, em Fortaleza, no Ceará. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava lesões aparentes quando os agentes chegaram ao local.

A polícia foi acionada após uma denúncia de violência doméstica em um condomínio na Rua Marcos Macêdo. No local, a mulher relatou ter sido agredida pelo companheiro, que, segundo ela, estava armado com uma faca e havia se trancado no apartamento.

O Estadão entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), a Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec) e aguarda retorno.

Diante da recusa do homem em atender aos policiais, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram chamadas para negociar sua rendição.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito se entregou por volta das 23h25, sem necessidade de arrombamento ou entrada forçada no imóvel. Ele e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza.

Na delegacia, o médico foi autuado por lesão corporal e estupro. A ocorrência também foi enquadrada na Lei Maria da Penha, por violência física e sexual.