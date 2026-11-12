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Alanis Morissette cai durante giro em show em Los Angeles

Encerrando uma residência de quatro shows em Los Angeles, Alanis Morissette sofreu um tombo durante sua apresentação na última quarta-feira, 11. A cantora canadense dançava durante a faixa Uninvited, de 1998, quando, em meio a um giro, seu cabelo enroscou no stand de seu microfone, tirando seu equilíbrio e levando-a ao chão.

Apesar da queda, Alanis se levantou rapidamente e continuou a "bater cabeça", finalizando o show, que já estava em seu bis, após mais duas músicas.

A passagem de Alanis por Los Angeles integra a turnê Butterfly with a Machete, que será retomada em janeiro, com apresentação em Las Vegas. Os shows da turnê contam ainda com sucessos como Hand in My Pocket, Ironic, You Oughta Know e Thank U.

O último lançamento da cantora foi Good Weather for Immaculate Conception, disco de músicas natalinas que chegou às lojas e plataformas de streaming em 6 de novembro.

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