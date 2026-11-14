Drauzio Varella é novo membro da Academia Brasileira de Letras

Ele foi eleito com 29 dos 37 votos possíveis, em disputa que contou com outros 17 candidatos.

Emocionado, Drauzio Varella disse que fazer parte da ABL nunca tinha passado pela cabeça dele.

“Não achei que tivesse preparo para isso, mas a vida vai levando a gente para caminhos que não se prevê”, disse em entrevista à Globo News.

Obra

Os primeiros livros de Drauzio nasceram da experiência como médico voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, onde atendeu semanalmente de 1989 a 2002. Foi onde teve origem a trilogia formada por Estação Carandiru (Prêmio Jabuti, 2000), adaptado para o cinema por Hector Babenco, Carcereiros e Prisioneiras.

"Eu escrevi o meu primeiro livro aos 59 anos, e a partir daquele momento decobri o mistério da escria e o prazer de escrever, e comecei a escrever, sempre baseado nas experiencias que vivi, nas cadeias, no Rio Negro, uma região para a qual fui muitas vezes. Eu vivi histórias e gosto de contar histórias", detalhou na entrevista.

Também é autor de Por um fio, Borboletas da alma, O médico doente, Correr e O exercício da incerteza, memórias lançadas em 2022 e O sentido das águas: Histórias do Rio Negro, lançado em 2025 e resultado de 30 anos de viagens ao à região amazônica,

O Grupo Companhia das Letras que publicou os livros, mais conhecidos de Drauzio, fez uma homenagem ao médico e escritor no Instagram:

“A literatura de Drauzio Varella é marcada por um olhar curioso e empático do autor, revelando dramas sociais, questões de saúde pública e personagens que a sociedade costuma ignorar ou esquecer. Agora imortal, a certeza é que essa obra e legado humanista, para as artes e para a medicina, permanecerão na história da cultura e da língua portuguesa, superando o tempo".

ABL

O presidente da ABL, Merval Pereira, destacou que Drauzio não está na Academia por ser um grande médico.

“A Academia tem tradição de receber grandes médicos, temos o Paulo Niemeyer nesta posição. Mas o Drauzio está aqui por ser um grande homem público. Drauzio é um grande escritor, tem obras fundamentais, como Carandiru. Ele está sempre escrevendo em jornais e revistas, defendendo a saúde e o bem-estar numa visão muito maior do que um simples ponto de vista médico. Ele está sempre do lado certo, defendendo a causa certa.

Gilberto Gil comemorou a chegada de Drauzio.

“Ele é um escritor, um homem com interesse em linguagens múltiplas e sua profissão de escolha fala muito do sentido absolutamente dadivoso da sua personalidade”.

Para Rosiska Darcy, hoje é um dia de grande alegria para a ABL, que ganhou um grande presente. “Drauzio Varella é um grande brasileiro, só faz bem ao Brasil, e nós somos por isso mesmo muito gratas a ele. Vai ser uma maravilha tê-lo como colega”.

Biografia

Nascido em São Paulo, em 1943, Drauzio Varella é médico cancerologista, escritor e um dos comunicadores de saúde de mais destaque do país.

Formado pela USP em 1967, foi um dos primeiros médicos brasileiros a falar abertamente sobre a aids no rádio e na TV, e passou a levar informação médica ao grande público há décadas, no “Fantástico”, na imprensa e na internet.

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