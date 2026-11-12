Duran Duran anuncia saída de membro fundador da banda por orientação médica

O Duran Duran anunciou nesta quinta-feira, 12, a saída de seu baterista e membro fundador, Roger Taylor, de 66 anos, após uma piora progressiva de um quadro de zumbido no ouvido. A banda britânica continua com suas atividades, mas um substituto não foi confirmado até o momento.

Em comunicado publicado nas redes sociais, Taylor afirmou que tomou a decisão após receber orientação médica e que precisa priorizar a saúde e preservar a audição. Ele classificou a saída como uma das decisões mais difíceis de sua vida.

"A verdade é que meu zumbido tem piorado progressivamente, e cheguei a um ponto em que preciso, agora, ouvir meu corpo e meus médicos", disse o baterista. "Definir o momento certo para tudo isso não foi fácil, mas estou saindo em um ponto muito alto."

Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor, demais integrantes do conjunto que marcou os anos 80, também se manifestaram. "Roger é nosso irmão. Sua bateria ajudou a definir o som do Duran Duran. Apoiamos totalmente sua decisão e desejamos a ele saúde e felicidade. Ele sempre fará parte desta família, enquanto nós continuamos a explorar projetos novos e empolgantes com a banda", ressaltou o trio.

Em entrevista ao Estadão realizada em 2024, Taylor falou sobre sua trajetória no grupo e brincou com o fato de ter o mesmo nome do baterista do Queen.